Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık
Beşiktaş'ın gol yollarındaki yükünü çekmesi için takıma katılan Sırp Yıldız'ın Zalgiris deplasmanındaki kötü futbolu gelecek adına taraftarı korkuttu...
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Beşiktaş'ın gol yollarındaki yükünü çekmesi için takıma katılan Sırp Yıldız'ın Zalgiris deplasmanındaki kötü futbolu gelecek adına taraftarı korkuttu...
Yüksek maaşlı ve bitirici rolündeki dünya markası Dusan Vlahovic'in, Zalgiris seviyesindeki bir takıma karşı 65 dakikada yalnızca 0.12 xG üretebilmesi can acıttı. Sırp oyuncu maç boyunca doğru servis alamamış olsa bile topu saklayıp takımı öne taşıma ve ceza sahası içi alan yaratma konusunda hiçbir şey sunmadı.
Beşiktaş ilk maçta bereket versin ki Zalgiris'i İstanbul'da 3-0 yendi... Yoksa bu akşam yok rotasyon, yok sıkışık maç programı, yok "halamın bıyıkları" derken Litvanya'dan belki de "tarihi bir hezimetle" dönecekti.
Kimse "Tur atladık, daha ne olsun?" demesin. Çünkü Beşiktaş sadece Dusan Vlahovic'e 7.5 milyon Euro net maaş ödüyor. Bu rakam; bırakın Zalgiris'in tüm takımını, belki de Litvanya Ligi'ndeki tüm futbolcuların aldığı maaşların toplamından fazladır.
Sadece 22 kez topla buluştu. Takım arkadaşları kendisini oyuna dahil etmekte zorlandı, Vlahovic de doğru hatlara giremedi.
Rakip ceza sahasında yalnızca 4 kez topa dokunabildi.
0.12 xG (gol beklentisi) ve 0.01 xA (asist beklentisi) istatistikleri, Vlahovic için adeta "Beşiktaş Vlahovic'in ikizini mi getirdi?" dedirtti.
Şut pası verememesi ve 0 şans üretimi, bağlantı oyuncusu rolünü de üstlenemediğini açıkça ortaya koydu.
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