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Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

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Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Beşiktaş'ın gol yollarındaki yükünü çekmesi için takıma katılan Sırp Yıldız'ın Zalgiris deplasmanındaki kötü futbolu gelecek adına taraftarı korkuttu...

#1
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Yüksek maaşlı ve bitirici rolündeki dünya markası Dusan Vlahovic'in, Zalgiris seviyesindeki bir takıma karşı 65 dakikada yalnızca 0.12 xG üretebilmesi can acıttı. Sırp oyuncu maç boyunca doğru servis alamamış olsa bile topu saklayıp takımı öne taşıma ve ceza sahası içi alan yaratma konusunda hiçbir şey sunmadı.

#2
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Beşiktaş ilk maçta bereket versin ki Zalgiris'i İstanbul'da 3-0 yendi... Yoksa bu akşam yok rotasyon, yok sıkışık maç programı, yok "halamın bıyıkları" derken Litvanya'dan belki de "tarihi bir hezimetle" dönecekti.

#3
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Kimse "Tur atladık, daha ne olsun?" demesin. Çünkü Beşiktaş sadece Dusan Vlahovic'e 7.5 milyon Euro net maaş ödüyor. Bu rakam; bırakın Zalgiris'in tüm takımını, belki de Litvanya Ligi'ndeki tüm futbolcuların aldığı maaşların toplamından fazladır.

#4
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Sadece 22 kez topla buluştu. Takım arkadaşları kendisini oyuna dahil etmekte zorlandı, Vlahovic de doğru hatlara giremedi.

#5
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Rakip ceza sahasında yalnızca 4 kez topa dokunabildi.

#6
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

0.12 xG (gol beklentisi) ve 0.01 xA (asist beklentisi) istatistikleri, Vlahovic için adeta "Beşiktaş Vlahovic'in ikizini mi getirdi?" dedirtti.

#7
Foto - Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Şut pası verememesi ve 0 şans üretimi, bağlantı oyuncusu rolünü de üstlenemediğini açıkça ortaya koydu.

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