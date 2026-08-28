Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık

Kimse "Tur atladık, daha ne olsun?" demesin. Çünkü Beşiktaş sadece Dusan Vlahovic'e 7.5 milyon Euro net maaş ödüyor. Bu rakam; bırakın Zalgiris'in tüm takımını, belki de Litvanya Ligi'ndeki tüm futbolcuların aldığı maaşların toplamından fazladır.