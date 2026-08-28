Özel olarak istendi ve... Beşiktaş'a Gineli orta saha! Hedef Ilaix Moriba

Fabio Miretti ve Ernest Poku transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah beyazlı kulüp, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun talebi doğrultusunda 6 numaraya takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Marc Casado için Barcelona'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Kartal, İspanyol oyuncuya alternatif olarak İlaix Moriba'yı transfer listesine ekledi. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaşlı kurmaylar Gine asıllı İspanyol orta sahanın mali şartlarını öğrenmek için Celta Vigo ile masaya oturdu. Galiçya temsilcinin 10 milyon euro'dan kapıyı açtığı öğrenildi.