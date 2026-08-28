Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de hedef; hafta sonuna kadar Marcus Rashford'ı İstanbul'a getirmek ve imzayı attırmak. Fotomaç'ın haberine göre, taraflar bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa; Fenerbahçe transfer komitesi, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini de sunacak. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, Katalanlarla 49 maça çıktı ve 14 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı.