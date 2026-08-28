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Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı Siyonist köpeğin hedefi İsrail’deki goyimler! Tüm taraftarın gözü onda iken bu da yapılır mı? Pardon! Vlahovic'e bakmıştık ABD basını manşetten duyurdu: Türkiye’nin o gizli stratejisi tüm küresel dengeleri altüst etti Yeni Parti üye çalışmaları için mobbinge mi başladı? CHP'den sert açıklama O çete artık gün yüzü göremeyecek! Türkiye’de tam 20 milyon kişiye zarar vermişlerdi Yapay zekâda yeni dönem! Seviye e-Devlet üzerinden ölçülecek 18 yıl aradan sonra Şampiyonalar Ligi'ne giden Fenerbahçe'de hedef 15 puanla ilk 8 Almanlar 'ahlar vahlar' ediyor: Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişini neyin tetiklediğini açıkladılar
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Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

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Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli olduktan sonra yönetim iyiden iyiye uçuşa geçti ve United ile masaya oturdu bile...

#1
Foto - Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, dünya yıldızı Marcus Rashford için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarına başladı. Kanarya'nın teklifi ortaya çıktı.

#2
Foto - Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Olimpik Lyon'u yenerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

#3
Foto - Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Vedat, Greeenwood, Ake ve Lukaku'nun ardından kadroya bir süper star daha katmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Marcus Rashford...

#4
Foto - Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinde yer alan Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, İngiliz oyuncu için Ada'ya çıkarma yaptı ve Manchester United yönetimiyle bugün masaya oturacak.

#5
Foto - Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

28 yaşındaki sol kanat için tüm imkanlarını seferber etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon euroluk teklifini kırmızı şeytanlara bugün sunacak.

#6
Foto - Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'de hedef; hafta sonuna kadar Marcus Rashford'ı İstanbul'a getirmek ve imzayı attırmak. Fotomaç'ın haberine göre, taraflar bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa; Fenerbahçe transfer komitesi, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini de sunacak. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, Katalanlarla 49 maça çıktı ve 14 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı.

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