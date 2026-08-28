Harıl harıl çalışmalar arttı: Fenerbahçe'den Rashford bombası! Teklif ortaya çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli olduktan sonra yönetim iyiden iyiye uçuşa geçti ve United ile masaya oturdu bile...
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Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli olduktan sonra yönetim iyiden iyiye uçuşa geçti ve United ile masaya oturdu bile...
Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, dünya yıldızı Marcus Rashford için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Manchester United ile İngiliz yıldızın transferi için pazarlıklarına başladı. Kanarya'nın teklifi ortaya çıktı.
Olimpik Lyon'u yenerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Vedat, Greeenwood, Ake ve Lukaku'nun ardından kadroya bir süper star daha katmak isteyen sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Marcus Rashford...
Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinde yer alan Cihan Kamer ile Oğuz Çetin, İngiliz oyuncu için Ada'ya çıkarma yaptı ve Manchester United yönetimiyle bugün masaya oturacak.
28 yaşındaki sol kanat için tüm imkanlarını seferber etme kararı alan Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon euroluk teklifini kırmızı şeytanlara bugün sunacak.
Fenerbahçe'de hedef; hafta sonuna kadar Marcus Rashford'ı İstanbul'a getirmek ve imzayı attırmak. Fotomaç'ın haberine göre, taraflar bonservis konusunda anlaşma sağlayamazsa; Fenerbahçe transfer komitesi, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini de sunacak. Geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Rashford, Katalanlarla 49 maça çıktı ve 14 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. Buna rağmen Barça, 30 milyon euroluk opsiyonunu kullanmadı.
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