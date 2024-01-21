Rusların tercihleri Türkiye: Satın alma opsiyonu! Yetkililer, Rusya vatandaşları Türkiye'de binlerce şirket kuruldu notuyla paylaştı

Geride kalan 2023 yılında Rusya vatandaşlarının en çok şirket açtığı ülke Gürcistan oldu. Forbes'un haberine göre Ruslar bu ülkede 13 bin yeni şirket açtı. Gürcistan'da kurulan şahıs şirketleri yüzde 1 gelir vergisi ödüyor. Limited şirketler ise 100 bin lari, yani 3,32 milyon ruble ciroya kadar vergi kaydı yaptırmaktan muaf.



2023'te Rusların en çok şirket açtığı ikinci ülke 6 bin 100 ile Kazakistan. Bunu 3 bin 400'er şirketle Karadağ ve Ermenistan takip ediyor.



Rusya vatandaşları 2023'te Sırbistan'da 3 bine yakın yeni şirket kurdu.



Sırbistan'ın ardından 2 bin 750 şirketle Türkiye geliyor.



1 Ocak 2024 itibarıyla Rusya vatandaşlarının Türkiye'de kurduğu toplam şirket sayısı ise 23 bin 700'ün üzerinde.



Türkiye'den sonra 1000 şirketle Birleşik Arap Emirlikleri ve 745 şirketle Özbekistan geliyor.(turkrus)