Rusların Kiev'deki ateşkesi taktik mi, geri çekilme mi? Pentagon'dan olay açıklamalar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırıyı azaltacağı yönündeki açıklamasının, başkente yapılan askeri operasyonun yakın bir zamanda duracağı anlamına gelmediğini açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Kiev çevresine konuşlandırdığı kuvvetlerinden bir kısmını çektiğini, ancak bu çekilmenin, yeni bir saldırı için hazırlık aşamasına işaret edebileceği ya da başka askeri hedeflere odaklanmak amacıyla gerçekleşmiş olabileceğini bildirdi.

Kiev’den çekilme bir savaş hilesi

Ukrayna ve bazı Batılı ülkeler, Rusya'nın başkent Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin, yeni hazırlıklar yapmak için bir savaş manevrası olduğunu savundu. Rus güçlerinin kuşattığı Mariupol’de ağır bir bombardıman yaptığı ve ülke genelinde ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi. Rusya, Ukrayna savaşının üzerinden beş hafta geçmesine rağmen henüz herhangi bir büyük şehirde kontrolü sağlayamadı. Rusya Savunma Bakanlığı, müzakerelerin başarılı olması için "karşılıklı güveni artırmak" için Kiev ve Çernigiv bölgelerindeki operasyonlarını azaltacağını duyurmuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, "Ruslar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in etrafındaki güçlerini geri çekeceklerini açıkladılar. Rusya’nın Kiev çevresine konuşlandırdığı askerlerinin ve taktik taburlarının bir kısmını, yaklaşık yüzde 20’sini kaydırmaya başladığını gördük. Ancak bu çekilen güçler nereye gidiyor, kanlı ve yasa dışı yeni bir saldırı için hazırlık yaptıklarına ya da daha başarılı olacakları bir başka saldırı için yeniden konumlandıklarına bir işaret olması olası değil mi? Ruslar iddia ettikleri gibi gerilimi düşürme konusunda samimi ise o çekilen askerleri kendi garnizonlarına gönderirlerdi, ama bunu yapmadılar’’ diye konuştu.

Kirby, "Ukrayna'nın diğer bölgelerine yapılacak büyük bir saldırıyı izlemeye hazırlıklı olmalıyız. Gerçek ve inandırıcı bir taahhüt, tüm Rus güçlerinin tamamen geri çekilmesi olacaktır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Kiev ve Çernigiv bölgelerinde operasyonu azaltma kararına rağmen saldırıların sürdüğünü belirtti. Zelenskiy, “Rus birliklerinin Kiev ve Çernigiv’den çekildiği iddiasıyla ilgili sözler var. Ukraynalılar saf değil, 34 günlük savaşta ve geçtiğimiz sekiz yılda Donbas’taki savaştan, güvenebileceğimiz tek şeyin somut sonuçlar olduğunu öğrendik. Donbas’ta yeni saldırılar için Rus birliklerinin biriktiğini görüyoruz. Sözlere değil savaş alanındaki duruma inanıyoruz.’’ diye konuştu.

Zelenskiy'nin Danışmanı Oleksiy Aristoviç, Moskova’nın bazı askeri birliklerini Ukrayna’nın kuzeyinden doğuya doğru kaydırdığını, bunun amacının ise Ukrayna güçlerini kuşatmak olduğunu söyledi. Aristoviç Kiev yakınında bırakılan Rus güçlerinin, Ukrayna askerlerinin hareket alanını kısıtlamayı hedeflediğini belirtti.

Putin dünyayı ve halkını yanılttı

Rusların geçen ay savaşı sona erdirmek için birçok fırsatı olduğunu, ancak bu fırsatları değerlendirmediğini belirten Pentagon Sözcüsü Kirby, "Başkan Putin doğru olanı yapıp güçlerini geri çekerse savaş bugün sona erecektir’’ dedi. Putin’in savaşın başından bu yana, Ukrayna’yla ilgili niyetleri konusunda hem dünyayı hem de halkını yanılttığını savunan Kirby, “Bugün gördüğümüz, bir aydan fazla süredir devam eden savaşın, Donbass sakinlerini özgürleştirmek için olduğu yönünde, kendi kamuoyuna yönelik savaşı pazarlamasıdır. Rus yönetiminin işgalden bir yıl öncesinden itibaren yaymaya başladığı söylemler, Kremlin’in gerçek niyetinin demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek ve Ukrayna'nın büyük bir kısmını ilhak etmek olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’nın kuzeyi ile kuzeydoğusundaki Kiev, Çernegiv ve Harkov’a odaklandığını değerlendirdiklerini belirten Kirby, “Kuzeyde askeri birlikleri yoğunlaştırmaları, Kiev’i tecrit etme amacı taşıyor. Güney’deki saldırıları büyük ölçüde Kırım’dan organize edildi. Ruslar buradaki güçlerini ikiye ayırarak, bir kısmını kuzeydoğudaki Mariupol'a ve kuzeybatıdaki Herson’a yönlendirdi. Mykolaiv'i ele geçirmeye çalıştılar ancak başarılı olamadılar” değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Donbas'ta sekiz yıldır çatışma olduğunu ve Rusların hedeflerine ulaşmak için bu bölgeye daha fazla kaynak ayırdığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna’nın boyun eğmesini sağlayacağını düşündüğünü ancak yanıldığını, kuzeyde ve güneyde istediklerini elde edemedikleri için doğuya odaklanacaklarını öngördüklerini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndaki bir istihbarat brifinginde, Moskova'nın şu anda güneydoğu Ukrayna'ya odaklandığını duyurmasının, zımnen birden fazla eksende ilerlemenin başarılı olmadığının itirafı anlamı taşıdığına değinildi. Moskova’nın, uğradığı kayıpların ardından, Kiev çevresindeki güçlerinin ciddi bir kısmını Rusya ve Belarus’a çekmesinin, ikmal ve hazırlık gereksiniminden kaynaklandığı, sahadaki eksiklerini füze saldırılarını arttırarak telafi etmeye çalışabileceği belirtildi. Pentagon Sözcüsü de bu tezi destekledi, Rusya’nın kayıplarına rağmen, kuvvetlerinin Kiev ve diğer şehirlere ciddi zarar ve tahribat verebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da bir sonraki adımının ve nihai hedeflerinin belirsiz olduğuna işaret eden Kirby, "Rusya Savunma Bakanlığı tarafından verilen brifingler yanıltıcıydı, nihai hedeflerine ulaşmak için yeni planlar yaptıklarını tahmin ediyoruz. Kremlin'in alabileceği ek önlemleri değerlendirmek için henüz çok erken, ancak kimse dünyanın da tanık olduğu üzere Ukrayna askerleri ile halkının cesareti ve askeri kabiliyetlerini gizleyemez. Direnişleri, Rusya’nın iddia ettiğinden daha güçlü olduklarını gösterdi’’ dedi. ABD ve NATO’nun yıllardır Ukrayna ordusunu eğittiğine işaret eden Kirby, Rusya’nın haksız saldırılarına karşı direnmeleri için maddi destekleri sürdürdüklerini vurguladı.

Rusya, NATO’nun ilkelerine saldırdı

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yol açtığı savaşın siviller arasında ağır kayıplara neden olduğunu ve milyonlarca masum Ukraynalının ülkesini terk etmek zorunda bıraktığını söyledi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht’le Pentagon’da görüşen Auistin, Rusya’nın sadece Ukrayna'ya değil, Atlantik güvenliğinin çekirdeğini oluşturan ilkelere de saldırdığını belirterek, ‘’Müttefiklerimizle birlikte, Ukrayna’nın egemenliğini desteklemek ve Rusya’ya saldırganlığının bedelini ödetmekten gurur duyuyoruz. Bizim birlikte bir duruş sergilememiz, güvenliğimize yönelik herhangi bir tehdidin, kararlı ve ortak bir yanıtla karşılaşacağı yönünde bir mesaj veriyor’’ dedi.

Almanya'nın bu kritik anda muazzam bir liderlik gösterdiğini kaydeden Austin, “Almanya'nın Ukrayna'ya güvenlik yardımı gönderme kararını alkışlıyoruz. Bu karar, müttefiklere ve diğer ortaklara onu takip etmeleri için ilham verecektir” ifadesini kullandı. Austin ayrıca Almanya’nın savunma bütçesini arttırmasını da son derece önemli bir adım olarak niteleyerek övdü.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise, özellikle bu zor zamanlarda, savunma politikalarında ABD ile Almanya arasındaki ilişkinin kalıcı ve sürdürülebilir olduğunu görmenin çok iyi bir işaret olduğunu vurguladı. Lambrecht: “NATO’yu birleştirebildiğimizi, uyguladığımız yaptırımlarla Avrupa’yı Başkan Putin’e karşı bir araya getirebildiğimizi gösterdik. Bunun için ABD’ye müteşekkiriz, çünkü bu çabalara öncülük etmiştir. Gösterdiğimiz bu birliktelik son derece önemlidir, çünkü Putin’in aramızı açamayacağını ve birlikteliğimiz zedeleyemeyeceğini anlamasını sağlayacaktır. NATO ve Avrupa Birliği'nde güvenilir bir ortak olmak biz Almanlar için sadece laftan ibaret değildir. Bu nedenle çatışmaların olduğu bir bölgeye silah desteği sağlama kararı aldık, bu karar Almanya için alışılagelmiş bir karar değildir. Ancak bu kararı vermek gerekliydi, çünkü anlaşmaların bozulduğunu ve bir savaşın başlatıldığını gördük” diye konuştu.