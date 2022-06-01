Rusların doğalgaz ihracatında büyük düşüş! Avrupa'da da kömüre hücum...

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 5 ayındaki doğalgaz üretimi ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 gerilediğini bildirdi.

Öncü verilere göre, şirketin doğalgaz üretimi bu dönemde yüzde 4,8 gerileyerek 211,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti.

Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,6 azalarak 61 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.