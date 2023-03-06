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Dünya Rusları da deprem korkusu sardı ev satışlarında rekor düşüş! Büyük tedirginlik! Apar topar çıkarmaya başladılar...
Dünya

Rusları da deprem korkusu sardı ev satışlarında rekor düşüş! Büyük tedirginlik! Apar topar çıkarmaya başladılar...

Kahramanmaraş merkezli depremler yabancıların ev almalarını sekteye uğrattı. Süreçte yabancıya konut satışının engellenmesi çağrıları sürerken Rusların ev alımlarındaki iştahında kesinti yaşandığı ortaya çıktı. Son bir yıldan bu yana neredeyse yabancıya yapılan konut satışlarının yarısını sürükleyen Rusların, deprem nedeniyle alımlarının şubat ayında yüzde 40-50 oranında düştüğü belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:34:00 -
Rusları da deprem korkusu sardı ev satışlarında rekor düşüş! Büyük tedirginlik! Apar topar çıkarmaya başladılar...

Kahramanmaraş merkezli depremler yabancıların ev almalarını sekteye uğrattı. Süreçte yabancıya konut satışının engellenmesi çağrıları sürerken Rusların ev alımlarındaki iştahında kesinti yaşandığı ortaya çıktı. Son bir yıldan bu yana neredeyse yabancıya yapılan konut satışlarının yarısını sürükleyen Rusların, deprem nedeniyle alımlarının şubat ayında yüzde 40-50 oranında düştüğü belirtiliyor.

Rusların ev alma iştahının özellikle deprem riski altındaki İstanbul’da daha fazla azaldığı dile getirilirken, Antalya gibi şehirlerde nispeten daha az düştüğü kaydediliyor. Öte yandan Rusların da artık alımlarında deprem dayanıklılık raporu aramaya başladığı da ifade ediliyor.

Yabancının talebinin 400 bin dolardan sonra düştüğünü belirten Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, depremle birlikte taleplerinin ise 40-50 oranında düştüğünü söyledi. Yabancılar arasında da deprem hassasiyeti oluştuğunu kaydeden Bucak, şu anda yabancıların da artık alacakları binayla ilgili deprem raporu sorduğunu söyledi. Ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre; İstanbul’da her an deprem olabilir söylentilerinin yabancıları da etkilediğini anlatan Bucak, bu nedenle fay hattından uzak, az katlı villa tipi projelerin olduğu Beykoz, Sarıyer Maden gibi İstanbul’un kuzeyine doğru kaymaya başladıklarını belirtti.

Bu durumun piyasada markalı inşaat firmalarını öne çıkaracağını ifade eden Bucak “Bundan sonraki süreçte talebi daha çok onlar alacak. Ancak buna karşın mahalle ya da ilçe müteahhitlerine olan talep azalacak” dedi. Bu azalmada depremden dolayı sektördeki firmaların reklam ve tanıtım çalışmalarını durdurmasının da etkili olduğunu dile getiren Bucak, “Onun için de şubat ayında yabancıya satışlarda bir düşüş bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Rusların düşen taleplerine karşın İranlılara yapılan satışların devam ettiğini aktaran Bucak, “Çünkü İran parasında ciddi bir devalüasyon başladı. Ondan ötürü İran talebinde ciddi artış gözlemledik. İranlılar Türkiye’yi çok iyi tanıdıkları için deprem konusunda Ruslar kadar hassas değiller. Rusların düşen alımlarının bir kısmını doldurmaları söz konusu” diye konuştu.
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Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven de, şu anda depremden dolayı Rusların ev alma kararlarını biraz daha yavaşlattığını söyledi. Rusların özellikle deprem riskinden dolayı İstanbul’da daha az alım yaptığını belirten Ergüven “Ancak Antalya’da alımlar daha iyi durumda. Karar verirken artık daha fazla soru soruyorlar. Hangi bölge daha iyi hangi bölge daha sağlam diye. Bizde bu durumda son 5-10 yılda yapılmış, zemini daha sağlam olan ve az katlı yapıları öneriyoruz” dedi.

Rusların Türkiye’de azalan ev iştahı Rusya merkezli Kommersant Gazetesi’ndeki haberde de yer aldı. Haberde deprem nedeniyle Rusların Türkiye’deki ev alma oranlarının yüzde 40-60 arasında azaldığı belirtilirken, Rusyalı alıcıların istikametini Tayland, Karadağ (Montenegro), Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirdiği bilgisi verildi.

Rusya merkezli emlak satış sitesi Prian.ru temsilcisi de Türkiye'den konut alan Rusların ortalama bütçesinin 142 bin Euro olarak hesaplandığını, bu müşterilerin depremden sonra bütçelerine uygun başka alternatiflere yöneldiğini söyledi. Prian.ru verilerine göre şubat ayında Rusların Türkiye'den konut alma ya da kiralama talebi yüzde 60 düşüş kaydetti.

Acente yetkilileri şubat ayında genelde düşüş gözlediklerini, ancak bu yıl talebin her zamankine kıyasla yüzde 25-30 oranında daha fazla düştüğünü belirtiyor.

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