Ruslardan Türkiye'ye gideceklere şaşkına çeviren uyarı: Onu görürseniz! Sakın dokunmayın

Rus turizm haber portalı Tourprom.ru, turistleri Türkiye’nin tatil beldelerinde çok çekici görünen ve kelimenin tam anlamıyla kadınları ve çocukları kendine çeken ölümcül tehlike konusunda uyardı.

Zakkum'daki zehirli maddelere dikkat!

Çoğu otelleri süsleyen ve turistlerin önünde fotoğraf çektirmeyi sevdiği beyaz veya pembe çiçeklere sahip Zakkum bitkisinin zehirli maddeler içerdiğine vurgu yapılan haberde, bitkinin tüm kısımlarının süt beyazı çok zehirli özsuyu içerdiği, bu sıvının toksik bir kardiyak glikozit olan oleandrin içerdiği açıklandı.

Uzmanlar, Zakkum bitkisinde yer alan sıvının birincil derecede toksik içerdiğine değinirken, Zakkum suyunun yutulması durumunda şiddetli kolik, kusma ve ishale yol açtığının altını çizdi.

Bu bitkinin aynı zamanda kalp ve merkezi sinir sisteminin işleyişinde ciddi sorunlara yol açtığı da kaydedildi.

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Tourprom’a konuşan uzmanlar, Zakkum’un içerdiği kardiyak glikozitlerin kalp durmasına bile neden olabileceğini ifade ederken, Zakkum suyunun göze temasının körlüğe neden olabileceği aktarıldı.

“Çiçeğin kokusu bile baş ağrısına neden olabilir” diyen uzmanlara göre zakkum çiçeğinin yaprağı bile tehlike arz ediyor.

Daha az ölümcül ama aynı zamanda son derece nahoş bir sonucun alerjik reaksiyon olabileceği, kuru zakkum dallarının yakılmasının dahi dumandan yayılacak zehir nedeniyle tehlikeli olduğu kaydedildi.

Turizm haber portalı, bu nedenle Türkiye’deki Rus turistlerin zakkum bitkilerine karşı dikkatli olması konusunda uyarırken, çocukların yanlışlıkla zakkum yaprakları veya çiçeklerini yemesi ve yutması durumunda sağlığının risk altınca olabileceğine vurgu yaptı. (Gazetem.ru)