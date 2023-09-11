Ruslardan Türkiye konusunda büyük uyanıklık! Aylarca bekleyip bakın şimdi ne yaptılar

Sonbaharda fiyatların düşmesiyle birlikte Rus turistler başta Türkiye olmak üzere yurtdışı turlarına yoğun ilgi göstermeye başladı.



Bu sonbaharda organize turlara olan talep bundan önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

Tur talebi önceki yıla göre yüzde 25 arttı

Sektör uzmanlarından alıntı meydana getiren Kommersant, içinde bulunduğumuz sonbaharda organize turlar için meydana getirilen rezervasyonların sayısı bundan önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Talep, hem tur trafiği hacmindeki artış hem de turlardaki indirimlerle desteklendi. Mesela Türkiye’ye bireysel seyahatlerin maliyeti yaz aylarındaki zirvelere göre yüzde 35-45 oranında düştü.

Uzmanlara göre, sezonluk indirimler pazar için olağan bir uygulama, sadece bu yıl turistlerin bunlara tepkisi, yüksek averaj fiyatlar ve turların etken tanıtımı sebebiyle daha belirgin olabilir. Ek olarak talep, tüketici güvenindeki artışla da desteklenebilir.

Sonbahar turlarının lideri Türkiye!

Türkiye, kadife sezonda dinlence için en popüler destinasyon oldu. Travelata.ru’ya gore, bu destinasyon için averaj rezervasyon fiyatı Ağustos ayına kıyasla yüzde 12 azalırken, öteki yurtdışı destinasyonlar için aylık düşüş yüzde 9-23 oldu.

Mısır, yabancı destinasyonlar içinde ikinci sırada yer alırken, averaj meblağ bundan önceki yıla göre yüzde 14 artarak 178,8 bin rubleye terfi etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) talebin yüzde 6’sını oluştururken, ülkeye tur maliyeti yüzde 19 artışla 228,3 bin rubleye terfi etti.

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Turizm Ajansı