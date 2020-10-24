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Dünya Ruslardan Türk SİHA’larına övgü
Dünya

Ruslardan Türk SİHA’larına övgü

Savaşların seyrini değiştiren bir teknoloji haline gelen Türk SİHA’larına Rus basınından methiyeler dizildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:33:00 -
Ruslardan Türk SİHA’larına övgü

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Komsomolskaya Pravda, Türk SİHA’larını manşetine taşıdı.

Askeri uzman Viktor Baranets, Türk SİHA’larının Ermeni hedeflerini vurduğu görüntüleri hayranlıkla izlediğini anlatarak, olan biteni bilgisayar grafikleriyle süslenmiş bir video oyununa benzetti. 

Karabağ’da zafer kazanan Azerbaycan’ın ordu envanterindeki silahların yüzde 95’inin eski Sovyet yapımı silahlar olduğunu vurgulayan yazar, esas farkı ortaya çıkaran ve cephede başarıyı getiren silahların Türkiye’den alındığına dikkat çekti.

Savaşın kaderine hükmedecek

Gelecekte en iyi silahlarla donatılmış SİHA’ların, savaşların kaderine hükmedeceği vurgulayan Viktor Baranets, Suriye’de denenen Rus yapımı İHA’ların yalnızca keşif amaçlı olduğunu ve teknolojik olarak Karabağ’da kullanılan modern Türk SİHA’larının gerisinde kaldığını belirtti.

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