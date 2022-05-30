  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ruslardan flaş Türkiye kararı! O şehri işaret ettiler
Dünya

Ruslardan flaş Türkiye kararı! O şehri işaret ettiler

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da yerli halk Türkiye'de yatırımlara başladı. Konuyla ilgili konuşan Emlak uzmanı Oleg Kuçerov, "Birçok Rusya vatandaşı daha önce Avrupa’da iş yapıyordu, artık yönlerini Türkiye’ye çevirdiler" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 19:45:00 -
Ruslardan flaş Türkiye kararı! O şehri işaret ettiler

Ukrayna operasyonu ve yaptırımlar sonrası hem Rusya, hem de Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye ilgisindeki artış sürüyor. Artık turizm amaçlı değil, "yerleşmek için" gelenler ön plana çıkıyor.

Türkiye’de en çok ev satın alan ve şirket kuran yabancıların başında Rusya vatandaşları geliyor. Emlak uzmanı Oleg Kuçerov’a göre, Antalya’da bugün yerleşik nüfusun yüzde 30-40’ını, eski SSCB cumhuriyetleri kökenli, Rusça konuşan kişiler oluşturuyor.

Business FM’in aktardığı TOBB verilerine göre, geçen nisan ayında Rusya vatandaşları Türkiye’de 136 şirket kurdu. Mart ayında bu rakam 64 idi.

Siteye değerlendirmede bulunan emlak uzmanı Oleg Kuçerov, “Birçok Rusya vatandaşı daha önce Avrupa’da iş yapıyordu, artık yönlerini Türkiye’ye çevirdiler, çünkü bu ülkede farklı ürünleri satın alabiliyorlar. Antalya’da nüfusun yüzde 30-40’ını Rusça konuşan kişiler oluşturuyor” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay