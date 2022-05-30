Ruslardan flaş Türkiye kararı! O şehri işaret ettiler

Ukrayna operasyonu ve yaptırımlar sonrası hem Rusya, hem de Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye ilgisindeki artış sürüyor. Artık turizm amaçlı değil, "yerleşmek için" gelenler ön plana çıkıyor.



Türkiye’de en çok ev satın alan ve şirket kuran yabancıların başında Rusya vatandaşları geliyor. Emlak uzmanı Oleg Kuçerov’a göre, Antalya’da bugün yerleşik nüfusun yüzde 30-40’ını, eski SSCB cumhuriyetleri kökenli, Rusça konuşan kişiler oluşturuyor.

Business FM’in aktardığı TOBB verilerine göre, geçen nisan ayında Rusya vatandaşları Türkiye’de 136 şirket kurdu. Mart ayında bu rakam 64 idi.



Siteye değerlendirmede bulunan emlak uzmanı Oleg Kuçerov, “Birçok Rusya vatandaşı daha önce Avrupa’da iş yapıyordu, artık yönlerini Türkiye’ye çevirdiler, çünkü bu ülkede farklı ürünleri satın alabiliyorlar. Antalya’da nüfusun yüzde 30-40’ını Rusça konuşan kişiler oluşturuyor” dedi.