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Ruslardan 'F-35' açıklaması: Türkiye, ilk ülke olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tedarik etmemesi halinde Türkiye'nin bunun alternatifini bulacağına dair açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Korotçenko, Washington'un tehditlere devam etmesi halinde Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Su-57'leri ithal eden ilk ülke olabileceğini belirtti.

10 Nisan 2019 Çarşamba 21:13
Ruslardan 'F-35' açıklaması: Türkiye, ilk ülke olabilir

Sputnik'e demeç veren Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Halk Konseyi üyesi, Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Washington'un askeri ve teknik şantajının kabul edilemez olduğunu, bunun devam etmesi halinde Türkiye'nin Su-57 uçaklarını ithal eden ilk ülke olabileceğini ifade etti.

"SU-57'ler F-35'lerden çok daha iyi"

Türkiye'nin güçlü ve kendine yeten bir ülke olduğunu ve ABD'nin Ankara'yla tebaası gibi konuşmasının doğru olmadığını kaydeden Rus uzman, "Eğer ABD, F-35'leri tedarik etmezse, Su-57'ler Ankara'ya alternatif olarak önerilebilir. Su-57, taktik ve teknik özellikleriyle muharebe kabiliyeti açısından ABD'li muadilini belirgin şekilde geride bırakıyor" dedi.

"Rusya, Türkiye'de üretimi de gözden geçirmeye hazır"

Su-57'nin gelecekte Türkiye için en uygun seçenek olacağı düşünen Korotçenko, "Zira Rus tarafı, uçak satmanın yanı sıra 5. nesil savaş uçağındaki teknolojilerin bir kısmının transfer edilmesi ve Su-57'nin ihracat versiyonunun Türkiye'deki havacılık tesislerinde üretilmesi olasılığını gözden geçirmeye hazır" ifadelerini kullandı.

"S-400 sevkiyatının genişletilmesi için hiçbir engel yok"

Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının genişletilmesini de yorumlayan Korotçenko, şu anda bunun için hiçbir engel bulunmadığının altını çizdi.

"Türkiye farklı Rus savunma kompleksleri almayı da düşünebilir"

Türk ordusunun farklı Rus hava savunma komplekslerine de ilgi gösterebileceğini söyleyen Rus uzman, "Sürekli artan güvenlik tehdidi göz önüne alındığında, Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi kurmayı düşünmesi gerekir. Türkiye bunun için Tor-M2 füze kompleksleri almaya düşünebilir. Bu kompleksler, hem Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hem de Erdoğan'ın daimi konaklama adresini koruyabilir" diye ekledi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 21:28
  1. Türkiye
  2. Saray
  3. Ankara
  4. Rusya
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Washington
  7. S-400 füze savunma sistemleri
  8. Su-57
  9. ABD
  10. Rusya Savunma Bakanlığı
  11. İgor Korotçenko
  12. Su-57 uçakları

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