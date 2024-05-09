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Dünya Ruslardan Ermenistan kararı!
Dünya

Ruslardan Ermenistan kararı!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 14:39:00 -
Ruslardan Ermenistan kararı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Rus güçleri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilme konusunda anlaştığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Rus güçleri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilme konusunda anlaştığını açıkladı.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Peskov, iki liderin gerçekleştirdiği toplantıda Rus güçleri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilme konusunda anlaştığını açıkladı.

Habere göre, Rusya sınır muhafızları Ermenistan'ın talebi üzerine Ermenistan-Türkiye ve Ermenistan-İran sınırlarında kalmaya devam edecek.
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