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Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Caracas ziyaretini ve Türkiye ile Venezüella arasında imzalanan anlaşmaları değerlendiren Rus uzman Dmitriy Burıh, iki ülke arasındaki ilişkilerin ileride gelişmeye devam edeceğini ve Venezüella’nın Türkiye’nin Latin Amerika pazarına açılan kapısı olacağını vurguladı.

07 Aralık 2018 Cuma 06:16
Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) ABD, Kanada ve Latin Amerika Ülkeleri Merkezi Başkan Yardımcısı Dmitriy Burıh, Sputnik'e verdiği röportajda Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve yenilenen hükümetin yeni görev süresinde en önemli görevlerinden birinin ekonomik bağları azami derecede çeşitlendirmek ve yeni ortaklar bulmak olduğuna dikkat çekti.

"Venezuela, petrol ihracatına bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezüella Devlet Başkanı Maduro'nun huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandığını söyleyen Burıh, "Venezüella, ekonomide belirlenen hedeflere ulaşmak ve petrol ihracatına bağımlılıktan kurtulmak için müttefiklere ihtiyaç duyuyor. Türkiye'nin daha önce Venezuela için geleneksel bir ticari-ekonomik ortak olmamasına rağmen Venezüellalıların Çin, Rusya ve Türkiye ile ilişki kurma arzusu bu şekilde açıklanabilir" diye konuştu.

"Venezuela hamle yapınca ABD anında yasak getirdi"

İmzalanan çok sayıda anlaşmanın Venezüella yönetiminin ilgi alanlarını açıkça ortaya koyduğunu belirten Burıh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Venezüella hükümeti tarafından madencilik sektörünü geliştirmeye yönelik adımlar atılır atılmaz ABD, herhangi bir ülkenin Venezüella ile altın üretimi ve satışı konusunda işbirliği yapmasına anında yasak getirdi. Bu nedenle Türkiye ile Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakatı, Venezüella'nın hammadde ihracatını genişletmeyi ve ABD'nin Latin Amerika ülkelerine planlı bir şekilde uyguladığı yaptırımların çemberinden çıkmayı amaçlıyor."

"Venezuela Türk ürünleri için büyük bir pazar"

Ankara'nın da yeni ortaklar üzerinden ticari-ekonomik ilişkilerini genişletmeyi istediği için Venezüella ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam edeceklerini söyleyen Burıh, şöyle konuştu:

"Venezüella Türkiye'nin şimdiye kadar fazla açılmadığı Latin Amerika pazarına açılan kapısı olacak. Ayrıca Venezüella Türkiye menşeili ürünler için büyük bir pazar.

"Venezuela'da bu yıl üretilen 20 ton altının büyük bir kısmı Türkiye'ye ihraç edildi"

Ankara'nın diğer pek çok ülke gibi aktif bir biçimde altın satın aldığı da unutulmamalı, Venezüella'da bu yıl milyonlarca dolar değerinde 20 ton altın üretildi ve altının büyük bir kısmı Türkiye'ye ihraç edildi. Bu nedenle Venezüella-Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğini umut verici olarak değerlendiriyorum."

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 06:58
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