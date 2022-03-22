  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ruslardan büyük hata! Ölen asker sayısını yanlışlıkla paylaşıp apar topar sildiler
Dünya

Ruslardan büyük hata! Ölen asker sayısını yanlışlıkla paylaşıp apar topar sildiler

Rus basını, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ısrarla sakladığı ölü asker sayısını 'yanlışlıkla' paylaştı. 'Hatanın' fark edilmesiyle birlikte paylaşım kısa süre içinde silindi.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 10:26:00 -
Ruslardan büyük hata! Ölen asker sayısını yanlışlıkla paylaşıp apar topar sildiler

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Putin'e yakınlığı ile bilinen medya kuruluşu Komsomolskaya Pravda, savaşın başladığı günden beri yaşamını yitiren Rus askerlerinin sayısını yayınladı.

Kısa bir süre sonra kaldırılan verilerde 9 bin 861 Rus askerinin savaşta öldüğü, 16 bin 153 Rus askerinin ise yaralandığı açıklandı.

Hükümet yanlısı gazetenin internet sitesine yüklenen verilerin kısa bir süre içinde kaldırıldığını aktaran İngiliz Daily Mail gazetesi, bu verilerin yanlışlıkla yüklenmiş olabileceğini öne sürdü. Hatta başka bir iddiaya göre; Ukrayna yanlısı bir gazeteci bu verileri yüklemiş olabilir.

2 Mart'ta 498 askerin öldüğünü açıklayan Rusya'nın ölen asker sayısı ise şaşkınlığa neden oldu. Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal ettiği ve 10 yıl süren savaşta yaklaşık 15 bin Sovyet askeri yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Antikemalist Akpartili

Ukrayna'yı işgal niyetimiz yok deyip 2 gün sonra dört nala saldırıya geçmesi, gebertilen askerlerin listesini asıp 2 dk sonra kaldırmaları hep VOTKA'nın eseri! Suriye'de Çeçenistan'da katlettikleri kadınların çocukların masumların bedelinin Ukryana'da ödetilmesi, tüm dünyaya Rezil RUSva olması??! İLAHİ ADALET!

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay