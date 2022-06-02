Ruslara yönelik ambargo Suudilere yaradı

Financial Times, Rusya'nın petrol üretiminin uygulanan yaptırımların etkisiyle azalması halinde, doğacak arz açığının kapatılmasına Suudi Arabistan'ın hazır olduğunu bildirdi. Haber sonrası brent ham petrolü son işlemlerde varil başına yüzde 2'nin üzerinde düşerek 113,8 dolara kadar geriledi.

FT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün yapılacak OPEC+ toplantısında üretimi hemen artırmaya hazır olduklarını açıklamaları bekleniyor.

Kaynaklar, "Suudi Arabistan duruşunu değiştirme ve petrol fiyatlarını yatıştırmak için üretimi artırma konusunda Biden yönetimi ile anlaşmış görünüyor" değerlendirmesi de yapıyorlar.

OPEC+'nın Eylül ayı için planladığı üretim artırımının bugünkü toplantıda Temmuz veya Ağustos ayına çekmesi de beklentiler arasında.