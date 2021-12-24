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Dünya Ruslar zıvanadan çıktı! Bayraktar'la ilgili alçak iftira
Dünya

Ruslar zıvanadan çıktı! Bayraktar'la ilgili alçak iftira

Her cephede Türk SİHA'sı karşısında hezimet yaşayan Ruslar, şimdi de algı operasyonlarıyla Bayraktar’ın adına leke sürmeye çalışıyor… Ukrayna ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lardan duydukları rahatsızlığı sürekli dile getiren Rus medyası, bu defa da Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DPR) Türk insansız hava araçlarından kimyasal içerikli maddeler atıldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 21:55:00 -
Ruslar zıvanadan çıktı! Bayraktar'la ilgili alçak iftira

Münübe Yılmaz

Her cephede Türk SİHA'sı karşısında hezimet yaşayan Ruslar, şimdi de algı operasyonlarıyla Bayraktar’ın adına leke sürmeye çalışıyor… Ukrayna ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lardan duydukları rahatsızlığı sürekli dile getiren Rus medyası, bu defa da Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne (DPR) Türk insansız hava araçlarından kimyasal içerikli maddeler atıldığını iddia etti. 

İftiranın kaynağı, kimsenin tanımadığı devlet başkanı 

Söz konusu iftirayı Donbass Savaşı'nın ardından Ukrayna'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden, ancak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 2018 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürüten Denis Puşilin’e dayandıran Rus medyası, niteliğinin henüz belirlenemediğini ileri sürdüğü, ancak “kimyasal zehirli madde” demekten çekinmediği içeriğin APU tarafından mümkün olduğunca kompakt olacak şekilde paketlendiğini savundu. Haberlerde “Önce panzehir, ardından kimyasal silah getirildi. Üstelik, deyim yerindeyse insansız hava aracından düşürülebilecek şekilde paketlenmiş ve bu uygulama Ukrayna tarafından son dönemlerde sıklıkla uygulandı ” iddialarına yer verildi.

Ukrayna, askeri gücünü artırmak amacıyla Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almış ve başkent Kiev yakınlarında bir fabrikada benzer SİHA'ların üretilmesi konusunda Ankara ile anlaşmıştı.

 

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