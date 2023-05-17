Ruslar Türkiye'de konut almaya başladılar: Vatandaşları Türkiye'ye akın ediyor! Rusya'dan ülkemize kaçış

Nisan ayında genel konut satışları geöen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,6 oranında azalırken, yabancılara satışlarda Rusya açık ara ilk sırada kalmaya devam etti. Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 817 konut satın aldı. 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları sıralandı.



Bir ayda ülke genelinde 85 bin 652 konut satılırken, yüzde 16,3 ile İstanbul en büyük paya sahip oldu.



Yabancılara Nisan ayında 2 bin 557 konut satışı gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK), Nisan ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerine göre, yabancılara konut satışları geçen aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu.

Öte yandan Nisan 2023 sonu itibarıyla Türkiye'de yabancılara en çok konut satış yapılan il Antalya oldu. Türkiye genelinde yabancıya her 2,5 konuttan 1'i, Antalya'da satıldı. Ruslar, geçen yıla göre yüzde 76'lık artışla rekor kırdı.



Toplam konut satışları içinde yabancıların payı sadece yüzde 3. Yabancılar 1024 konut ile en çok Antalya'da aılm yaptı. 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin sıralandı.



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