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Dünya Ruslar, Türk SiHA’larını nasıl durduracaklarını duyurdular! Bayraktar TB2 şok etti
Dünya

Ruslar, Türk SiHA’larını nasıl durduracaklarını duyurdular! Bayraktar TB2 şok etti

Donbass'ta Bayraktar TB2'leri kullanan Ukrayna'nın hamlesini değerlendiren Rus uzmanlar, Türk SİHA'larının en az 10 Pantsir hava savunma sistemi ile durdurulabileceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:26:00 -
Ruslar, Türk SiHA’larını nasıl durduracaklarını duyurdular! Bayraktar TB2 şok etti

Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'lerin ilk kez Donbass'ta kullanılmasını değerlendiren Rus askeri uzmanları, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu.

Türkiye'den satın aldıkları Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi Donbass'ta ilk kez kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vuran Ukrayna, Rusya'yı oldukça kızdırmıştı.

Kremlin'den ve Rus yetkililerden sık sık açıklamalar gelirken, Rus askeri uzmanlar da, Bayraktar TB2'nin nasıl durdurulacağını tartışmaya başladı.

Rus basınına konuşan askeri uzmanlar, Bayraktar TB2'nin durdurulması için en az 10 Pantsir hava savunma sisteminin olması gerektiğini savundu. Hatta bazıları, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde.

Bazı uzmanlar, bölgedeki Rus yanlısı güçlerinin silahlandırılmasını da dile getirdi ancak diğer uzmanlar, ayrılıkçı güçlerin bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip olmadığını belirterek, bu askeri teçhizatların sağlıklı kullanımı için verilen uzun eğitim sürecine dikkat çekti.

 "Ukrayna'daki İHA'lar sadece savunma amaçlı"

Ukrayna'nın BAYKAR Savunma yapımı SİHA'ları kullanarak Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması sadece Rusya'yı değil, Fransa ve Almanya'yı da rahatsız etmişti.

Her iki Avrupa ülkesi de Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Almanya ve Fransa'nın eleştirilerini cevap vererek, "Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ediyoruz. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam edecek. Ukrayna'daki İHA'lar sadece savunma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar" demişti.

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