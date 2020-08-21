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Dünya Ruslar tarihi doğalgaz gelişmesini böyle gördü
Dünya

Ruslar tarihi doğalgaz gelişmesini böyle gördü

Türkiye'nin Karadeniz'de tarihi doğalgaz keşfi Rusya'da gündem oldu. Rus basını bölgedeki gelişmeyi 'Türkiye, Rus gazına alternatif arıyor' diyerek duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 20:22:00 -
Ruslar tarihi doğalgaz gelişmesini böyle gördü

Türkiye’nin Karadeniz’de doğalgaz keşfi Rusya ve bölge ülkelerinde büyük yankı uyandırdı.

Rusya’da yayın yapan Vesti.ru isimli internet sitesi, Karadeniz’deki tarihi gelişmeyi ‘Türkiye, Rusya’dan aldığı gaza alternatif arıyor’ ifadeleriyle duyurdu. Haberde, Türkiye’nin salgın döneminde Rusya’dan aldığı gazda yarı yarıya azalma yaşandığı belirtildi.

Ren TV ise bölgedeki gelişmeyi ‘Karadenizde bulunan doğalgaz Türkiye ekonomisini değiştirecek’ ifadeleriyle takipçlerine duyurdu.

Bir başka Rus sitesi İnterfaks ise ‘Ankara Karadeniz’de doğalgaz buldu’ başlığını attı

Pravda gazetesi, ‘Türkiye doğalgaz keşfetti’ başlığını atarken ‘Ankara Doğu Akdeniz’de de doğalgaz arıyor’ ifadelerine yer verdi

Gürcistan haber ajansı İnterpressnews ise ‘Türkiye Karadeniz 320 milyar metreküp doğalgaz buldu’ diye yazdı.

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