Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Şok eden karar: Citroen sahnede! Fiyatlar düştü, bakın ne...

Pandemiden bu yana tedarik, çip, maliyet, enflasyon gibi sayısız kriz ile boğuşan otomotiv sanayisinde peş peşe gelen zamlar ise, vatandaşların cebini yakmaya başladı. Bu zamlar kapsamında pek çok vatandaş otomobil alma hayalini askıya kaldırırken; bazı vatandaşlar ise, kampanyaları takip ederek, uygun fiyatlı otomobil almak için harekete geçti. Bu aya özel Citroen’den yeni bir kampanya geldi.

Merak ile takip edilen otomobil alanındaki kampanyalar kapsamında bir kampanya da Citroen’den açıkladı. Sıfır araçta ibre 500 TL’nin üzerine dönmüşken; Citroen, bir modelinde fiyatları epeyce düşürdü. Üstelik Citroen, kredi kampanyasını da devreye soktu. Peki, Citroen güncel otomobil fiyatları ne kadar? İşte Citroen modelleri Mart 2023 güncel fiyatları…

CİTROEN AMI’NIN FİYATI DÜŞTÜ

Citroen’in bu ay yüzde 1,48’den başlayan faiz ve 24 ay vadeyle 100 bin TL’ye varan kredili bir şekilde satın alma olanağı tanıdığı Citroen AMI’nin fiyatları düştü. Bu ay ciddi bir indirim gerçekleştiren Citroen, sevilen modellerinden biri olan AMI için 245 bin 900 TL değerinde güncel fiyat verdi. Üstelik Citroen’in tek kampanyaya soktuğu modeli AMI de olmadı.

Öte yandan Citroen’in sunduğu tek avantaj AMI modeli için olmadı. bolugundem'e göre: Aynı zamanda çok sevilen C3’lerini de kampanyaya sokan Citroen, kampanya kapsamında 6 bin TL 31 bin 400 TL’ye varan indirim rakamları ortaya çıkardı. Mart ayı kampanyasız ve kampanyalı fiyatlarını da açıklayan Citroen, aynı zamanda C3 ve C3 SUV modellerinin fiyatları hakkında bilgi vermiş oldu. İşte Citroen C3 ve C3 Aircross SUV 2023 yılı güncel fiyatları:

Citroen C3;

1.2 PureTech 83 HP- 5 İleri Manuel Feel 2023: 505 bin 800 TL (Kampanyalı fiyatı: 474 bin 400 TL)

1.2 PureTech 110 HP EAT6 Feel: 619 bin TL (Kampanyalı fiyatı: 613 bin TL)

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Citroen C3 Aircross SUV;

1.2 PureTech 130 HP- EAT6 Feel: 708 bin 800 TL

1.2 PureTech 130 HP- EAT6 Feel Bold: 744 bin 400 TL

1.2 PureTech 130 HP- EAT6 Shine: 807 bin 700 TL