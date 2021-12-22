Ruslar rüya görüyor! “Bayraktar’ın katili” deyip tanıttılar

Münübe Yılmaz

Ruslar Libya, Suriye ve Azerbaycan cephelerinde hava savunma sistemlerini yerle bir eden Bayraktar TB2’lere karşı ne yapacağını şaşırdı. Ukrayna'yı işgale hazırlanan Moskova yönetimi, Kiev’in Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2'lerin karşısına çıkarmayı planladığı Orion SİHA'sı için propaganda faaliyetlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde, yer testleri başlayan S-70 Okhotnik SİHA'sının karadaki bir hedefi 500 kilogram bir bombayla vurduğu görüntüleri yayınlayarak “şov” yapan Ruslar, bu defa da “İşte TB2'nin katili” deyip 9M133FM-3 füzesini tanıttı.

Bayraktar TB2 ve ANKA-S için caydırıcıymış

Her cephede Türk SİHA'sı karşısında hezimet yaşayan Rusların açıklamasında, “9M133FM-3 füzesi, Rus Orion saldırı uçağının bir parçası olarak, düşman uçaklarını yalnızca bir hava taşıyıcısından değil, aynı zamanda yerden de alt etmeyi mümkün kılıyor. Yarı otomatik güdümlü kafaya sahip söz konusu füze, artırılmış uçuş menzili ile, 10 kilometreye kadar mesafelerde ve 7 kilometreye kadar irtifada son derece hareketli anti-drone’ların konuşlandırılması için bir fırsat sağlıyor. Bu, Türk saldırı drone'ları Bayraktar TB2 ve ANKA-S için de geçerli” ifadeleri kullanıldı. Orion drone’unun bir parçası olarak kullanılan radarın düşük bir ağırlığa ve ufak bir boyuta sahip olduğu belirtilen açıklamada, “Bu özellik, düşman drone’ları, vuruş mesafesine yaklaşmadan önce bile tespit etmeyi mümkün kılar” denildi.

Ruslar bile inanmıyor

Öte yandan, Orion SİHA'sının Kırım semalarındaki tatbikat görüntüleri de Russia Today kanalında yayınlandı. Görüntülere göre Rus Orion SİHA'sı, Amerikan MQ-1C, Çin menşeli Wing Loong, İsrail yapımı Hermes 900 ve Türkiye'nin Bayraktar TB2'leriyle karşılaştırıldı. 2016’dan bu yana Rus ordusunun envanterinde bulunan Orion SİHA’ları ile ilgili propaganda haberinde, ‘güdüm yetenekleri artırılmış bir mini füze' olarak tanımlanan mühimmatın Bayraktar'ı da vurabileceği ileri sürüldü. Söz konusu görüntülerin Youtube'da yayınlanmasının akabinde ise kullanıcılar arasında Orion ve Bayraktar mukayeseleri yapılmaya başlandı. Kimi Rus yorumcular Bayraktar’ın daha iyi olduğunu söylerken, kimileri de "Havadaki her bir Bayraktar TB2 ile ancak 3 Orion başa çıkabilir” şeklinde görüş belirtti.

“Bizim SİHA’mız, Bayraktar'ın kalitesinden cok çok uzakta”

Kendi ürettikleri SİHA'ları beğenmeyen Ruslardan bazıları da “Bizim SİHA’mız, Bayraktar'ın kalitesinden cok çok uzakta" yorumunu yaptı.

Tümgeneral de zırvalamıştı

Bilindiği gibi, önceki gün de Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nın insansız hava araçları sorumlusu Tümgeneral Aleksandr Novikov, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen Orion saldırı drone'unun Türk üretimi Bayraktar TB2 ile baş edebileceğini ileri sürmüştü.