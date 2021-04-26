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Dünya Ruslar ortalığı karıştıracak iddiayı ortaya attı! ABD savaş gemileri yola çıktı
Dünya

Ruslar ortalığı karıştıracak iddiayı ortaya attı! ABD savaş gemileri yola çıktı

Donbas'taki Rusya-Ukrayna krizi durulmuşken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Rus basını, ABD savaş gemilerinin Akdeniz'de Rusya'ya ait bir deniz üssünü abluka altına almak isteyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:41:00 - 2021-04-26 16:05:38

Rus medyası, ABD savaş gemilerinin Karadeniz'e misilleme olarak Akdeniz'de yer alan Suriye Tartus'taki Rus deniz üssünü ablukaya almayı deneyeceği oldu.

Ruslar donanmanın Ukrayna gemilerinin Azak ve Karadeniz sularına çıkışını engellemeye başladığını duyurdu. Haberin kaynağı, Rus Savunma Bakanlığına yakınlığıyla tanınan avia.pro internet sitesi.

Söz konusu iddiada, ABD'nin etrafta görevde bulunan savaş gemilerinin, Rus üssüne yakın sahalara yönlendirildiğinin altı çizildi.

İddianın doğruluğuna dair herhangi bir resmi açıklama ya da hamle gelmezken, Rusya ile ABD arasındaki gerilimin her geçtiğimiz gün artması kaygı konusu oldu. ABD ile Rusya arasındaki gerilimin artmasına neden olan gelişme, Kırım sahası ile Ukrayna sınırında yapılan büyük askeri yığınak olmuştu.

Geçen hafta Kırım çevresinde verdiği gözdağını yerinde izleyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun Defender Europe 2021 tatbikatını adım adım takip edeceklerini ve bölgedeki askeri varlığı artıracaklarını söylemişti.

Eylül 2015'te Suriye'deki iç savaşa direk müdahale eden Rusya, Tartus'taki kritik üssü 50 sene bedelsiz kullanım hakkına sahip.

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Yorumlar

abd ancak oyun oynar verin kumu oynasin

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saffet

Amerika Nato diye bizi cagırır ama asker şu son olaylar üzerine bizim gibi gönüllü olmaz diye düşünüyorum
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