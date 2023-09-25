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Ekonomi Ruslar İstanbul'daki bir aylık ortalama yaşam maliyetini açıkladı! İşaret ettikleri rakam şaşırttı
Ekonomi

Ruslar İstanbul'daki bir aylık ortalama yaşam maliyetini açıkladı! İşaret ettikleri rakam şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 08:00:00 -
Ruslar İstanbul'daki bir aylık ortalama yaşam maliyetini açıkladı! İşaret ettikleri rakam şaşırttı

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesi, Rusların en yoğun göç ettiği şehirlerde bir aylık ortalama yaşam maliyetini sıraladı. Diğer ülkelere göre en ucuz maliyetin Türkiye'de olması dikkat çekti.

Rusya federal basınında son dönemin en gözde konularından biri, askeri operasyon sonrası ülkeyi terk ederek "komşulara" yerleşen Rusya vatandaşları için hayatın günden güne pahalandığına dair haberler. Bu ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok sayıda Rus'un ülkeye geri döndüğü de belirtiyor.

Konuyu sayfalarına taşıyan Komsomolskaya Pravda gazetesi, "Geçen bahardan bu yana kaç kişinin Rusya'yı terk ettiği konusunda istatistikler muğlak. Ancak kesin olan bir şey varsa o da, çoğunun komşu ülkelere yerleşmiş oldukları. Taşınmanın en kolay olduğu BDT ülkelerine talep yoğundu. Gittikleri dönemde orada hayat Rusya'dan ve özellikle Moskova'dan daha ucuzdu. Ancak ekonominin arz-talep talep kuralı işledi. Ve fiyatlar orada da hızla yükseldi. Komşu devletlerin başkentlerinde yaşamanın maliyeti keskin bir şekilde arttı. Artık birçoğunda Moskova'dakinden daha fazla para harcamanız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Ostorojna Medya" tarafından, Numbeo ülke ve şehir verileri sitesine dayanılarak yapılan bir araştırmayı aktaran gazete farklı kriterlerle bu başkentlerdeki ortalama yaşam maiyetinin hesaplandığını vurguluyor.

Araştırmada, tek odalı bir daire kiralamak, bir kafede kahve içmek, sinemaya gitmek, bir süpermarkette bir hafta yetecek alışveriş yapmak, taksiye binmek, bir restoranda öğle yemeği yemek, bir fitness merkezine üyelik, yüksek hızlı internet ve cep telefonu aboneliği gibi "zorunlu ihtiyaçlar" dikkate alınmış.

Bu hesaba göre, İstanbul tek odalı bir evde, minimum bütçeyle kısıtlı bir hayat sürmeyi göze alanlar için hala "en ucuz" şehir olarak öne çıkıyor. Diğer şehirler, yoğun Rus göçünün özellikle kiraları rekor düzeyde arttırmasıyla Moskova'dan bile pahalı görünüyor.
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Rusların en yoğun göç ettiği şehirlerde bir aylık ortalama yaşam maliyeti şöyle sıralanıyor:

Erivan: 1395 dolar

Tiflis: 1142 dolar

Belgrad: 1124 dolar

Almatı: 961 dolar

Moskova: 945 dolar

İstanbul: 873 dolar

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