Ruslar Galatasaray ve Terim'e övgüler yağdırdı!

Lokomotiv Moskova deplasmanında Morutan'ın harika asisti Kerem'in şık golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, gruptan çıkma anlamında büyük avantaj yakaladı. Lokomotiv Moskova ise üç maç sonunda bir puanda kaldı. Rus basını maçtan sonra Fatih Terim ve öğrencilerine övgüler yağdırdı.

Rus medyasından Fatih Terim'e övgü

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesini gole kapattı. İngiliz ekibi West Ham United ile birlikte hiç gol yemeyen iki takımdan biri olan Galatasaray'da Nelsson ve Marcao'nun uyumu dikkat çekiyor. Karşılaşmayı manşetlere taşıyan Rus basını Galatasaray'ın yıldızlarını ve Fatih Terim'i övdü.

Lokomotıv'in işi mucize

Lokomotiv Moskova, grupta oynadığı üç maçtan bir puan alabildi. Evinde oynadığı Marsilya maçında beraberliğe kurtaran Lokomotiv Moskova, deplasmanda Lazio'ya mağlup olmuştu. İsabetli şut atamadan Galatasaray'a mağlup olan Lokomotiv Moskova, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Rus medyasından takıma eleştiriler vardı.

Russıanrt: 'Terim'in Morutan hamlesi...'

Rus medyası Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. 'Fatih Terim, bazı as oyuncularını yedek bıraktı. Morutan, Diagne ve Kerem'in oyuna girmesi maçı değiştirdi. Morutan hamlesi dönüm noktası oldu. Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü.'

Kommersant: İşler tersine döndü

'Lokomotiv Moskova'nın Terim'in hamlelerine karşılık vermesi zor oldu. Galatasaray üçlü stoperli yapıya geçince işler Lokomotiv için iyice terse döndü.'

Muslera'nın kalesine isabetli şut yok

Lokomotiv Moskova, Galatasaray karşısında maçı isabetli şut atamadan bitirdi.

Galatasaray'da Marcao farkı

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, bu sezona kötü bir olayla başladı. Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem'e saldıran ve 8 maç ceza alan Marcao, uzun süre formasından uzak kaldı Sadece UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilen Marcao, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında forma giydi. Sadece UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilen Marcao, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında forma giydi. (Sabah)