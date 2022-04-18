Ruslar esir aldı! Boris Johnson'dan yardım istediler

Ukrayna'da Rus askerleri tarafından esir alınan 2 İngiliz vatandaşı savaşçı, Başbakan Boris Johnson'dan serbest bırakılmaları için yardım talep etti.

Devlet televizyonu Rossiya 24'e çıkarılan Shaun Pinner ve Aiden Aslin, Ukrayna'da gözaltına alınan Kremlin yanlısı siyasetçi Viktor Medvedçuk ile takas edilmek istediklerini söyledi.

48 yaşındaki Pinner, Johnson'a seslenerek, "Sayın Medvedçuk'un gözaltına alındığını anlıyorum ve ben ve Aiden Aslin'in Sayın Medvedçuk ile takas edilmesini istiyorum." dedi.

Kendilerine iyi davranıldığını kaydeden Pinner, "Yemek ve su veriliyor ama gerçekten söyleyebileceğim tek şey, Sayın Medvedçuk'un karşılığında kendi adıma ve Aiden Aslin adına bize yardım etmeniz için yalvarmak." ifadesini kullandı.

2015'te YPG/PKK saflarında yer alan 28 yaşındaki Aiden Aslin da "Boris Johnson, söylediği gibi İngiliz vatandaşlarını gerçekten önemsiyorsa yardım edecektir." diye konuştu.

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Mariupol kentinde savaşırken esir alınan Shaun Pinner ve Aiden Aslin'in ailelerine destek sağladıklarını fakat Ukrayna'da bilgi edinme veya konsolosluk desteği verme konusundaki imkanlarının sınırlı olduğunu bildirdi.

Ukrayna'da gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri Viktor Medvedçuk da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kendisinin Mariupol'daki siviller ile takas edilmesini istemişti.

Putin'in kızının vaftiz babası olduğu da öne sürülen Medvedçuk, Mayıs 2021'de devlete ihanet şüphesiyle ev hapsi cezası almıştı. Ülkedeki savaşın başlamasının ardından ev hapsinden kaçtığı iddia edilen Medvedçuk'un daha sonra gözaltına alındığı açıklanmıştı.