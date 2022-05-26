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Dünya Ruslar en ucuz doğalgazın olduğu ülkeleri sıraladı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti
Dünya

Ruslar en ucuz doğalgazın olduğu ülkeleri sıraladı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Rus devletine bağlı RİA ajansı, Avrupa ve yakın çevresinde doğalgaz fiyatlarının en ucuz olduğu ülkeleri açıkladı. Türkiye dördüncü sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 12:17:00 -
Ruslar en ucuz doğalgazın olduğu ülkeleri sıraladı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Rus devletine bağlı RİA ajansı, Avrupa kıtasında ve yakın çevresinde doğal gaz fiyatlarının en ucuz seyrettiği üç ülkeyi Kazakistan, Rusya ve Belarus şeklinde sıraladı.

Buna göre, Kazakistan'da tüketiciler doğalgazın metreküpüne 4,1 ruble ödüyor. Rusya'daki fiyat ise 6,7 ruble. Belarus 9,7 ruble ile üçüncü sırada.

İlk beşe giren diğer ülkeler Türkiye ve Macaristan olarak açıklandı. Ancak haberde Türkiye için fiyat bilgisi yer almadı.

Avrupa'da doğal gaza en çok para ödeyen ülkeler ise İsveç ve Danimarka. İsveç'te metreküp fiyatı 137, Danimarka'da 80 ruble.

Turkrus

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