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Ekonomi Ruslar duyurdu:Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bıraktı
Ekonomi

Ruslar duyurdu:Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bıraktı

Rus vatandaşlarının en çok seyahat ettiği ülkelerin başında Abhazya gelirken ikinci sırada Türkiye yer aldı. BAE ve Mısır ise Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 07:57:00 - 2023-03-03 08:02:58
Ruslar duyurdu:Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bıraktı

Rusya vatandaşlarının ülke dışına gerçekleştirdiği seyahatlerin sayısı 2022 yılında yüzde 17 artışla 22,5 milyona ulaştı. En çok seyahat edilen ülke 5,4 milyonla Birleşmiş Milletler'in Gürcistan'ın parçası olarak saydığı Abhazya.

Resmi istatistik servisi Rosstat verilerine göre ikinci sırada 4,6 milyon seyahatle Türkiye var. Bunu 1,2 milyonla Birleşik Arap Emirlikleri, 900 binle Mısır ve 830 binle Gürcistan takip ediyor.

Novıye İzvestiya portalı Gürcistan'a gerçekleşen seyahat sayısının bir önceki yıla kıyasla 7 kat, Taylan'da gerçekleşen seyahatlerin ise 11 kat arttığına dikkat çekti. Moğolistan'a gerçekleşen seyahatlerin sayısında da 77 katlık artış söz konusu.

Buna karşın Türkiye'ye gerçekleşen seyehatların sayısı yüzde 2,2 azaldı.

2022'de Rusya'yı ziyaret eden yabancıların sayısı ise 8,2 milyon oldu.

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