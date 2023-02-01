Ruslar çıldırdı! Tank ve uçak imha edene para yağdırıyorlar

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı neredeyse birinci yılını doldurmak üzere. Taraflar müzakere masasından giderek uzaklaşırken ABD ve Batılı müttefikler Ukrayna'ya silah yardımı artırmaya başladı.

Almanya hükümetinin Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı gönderme kararının ardından ABD de birkaç ay içinde Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceğini açıkladı. Fransa ve İngiltere'nin de aldığı kararlara ek olarak Ukrayna'ya bir müjde de Polonya'dan geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna'ya Alman Leopard 2 tanklarının dışında 60 tank daha vereceklerini söyledi.

Kremlin, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya tank gönderme kararını 'Çatışmaya doğrudan müdahil olma' olarak değerlendirirken dün bir Rus firması çok çarpıcı bir teklifte bulundu.

Rus kimya üreticisi Fores, Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği M1 Abrams ve Leopard 2 tanklarını imha eden Rus askerlerine ödül verilmesini teklif etti.

Şirket tankları vuran ya da ele geçiren Rus askerlerine ilk tank için 5 milyon ruble (yaklaşık 72 bin Dolar) sonraki her tank için de 500 bin ruble para ödülü vereceğini duyurdu.

Askerler Ukrayna'ya ait F-15 ve F-16 savaş uçaklarını imha etmeleri durumunda da 15 milyon ruble ödül alacak.

Firmanın yaptığı ve Batı'da büyük yankı uyandıran teklife bugün Kremlin'den destek geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve ödülün Rus askerli için büyük bir teşvik olacağını vurguladı.

Peskov açıklamasında, "Bu tankların Ukrayna'ya girmeleri durumunda yakılacaklarını zaten söylemiştik. Bu Rus askerleri için ekstra bir teşvik olacaktır" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca Batı tarafından Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir uzun menzilli silah teslimatının Rusya'nın askeri hedeflerini değiştirmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet