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Gündem Ruslar Bayraktar'ın sözlerini hazmedemedi! "Eğer menzilimize girerse..."
Gündem

Ruslar Bayraktar'ın sözlerini hazmedemedi! "Eğer menzilimize girerse..."

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus hava savunma sistemi Pantsir ve Tor-M2KM'nin Bayraktar TB2'yi durdurmada başarısız olduğunu açıklamasının ardından Rusya'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 07:03:00 -
Ruslar Bayraktar'ın sözlerini hazmedemedi! "Eğer menzilimize girerse..."

Rus uzmanlar Bayraktar TB2 karşısında başarısız olan Pantsir ve Tor-M2KM hava savunma sistemlerini savunmak için açıklamalarda bulundu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, ''En son Karabağ zaferinde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank ve 100'lerce çok namlulu roketatar SİHA'lar sayesinde imha edildi. SİHA'lar bu açıdan oyun değiştirici sistemler. Bayraktar TB2'yi bir saat dahi durduramadılar (Pantsir, Tor-M2KM). Bayraktar TB2 her zaman havada." sözlerine cevap veren Rus sitesi RIA Novosti'ye konuşan Rus askeri uzmanı Viktor Murakhovsky, Rusya'nın Bayraktar TB2 İHA'ları da dahil kullandıkları uydu ve navigasyon sistemlerini çökertebilecek komplekslere sahip olduğunu açıkladı.

Murakhovsky ve diğer Rus uzmanlar, Rusya'nın etkili drone sistemlerine sahip olduğunu açıkladılar. Bu araçlardan birinin aynı anda Tor-M2KM uçaksavar füzesi sistemi olduğunu ve Bayraktar TB2'nin bu silahın menziline girmesi halinde hayatta kalma şansının olmadığını söyledi.

Bayraktar TB2 kendini ispatladı

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Rus hava savunma sistemlerine karşı Bayraktar TB2 defalarca üstünlüğünü kanıtladı.

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