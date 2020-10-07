  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Ruşeym nedir? Ruşeymin şaşırtan faydaları
Sağlık

Ruşeym nedir? Ruşeymin şaşırtan faydaları

E vitamini bakımından oldukça zengin olan ruşeym, çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Ancak sağlığa inanılmaz faydalar sağlıyor. Peki ruşeym nelere iyi geliyor? İşte ruşeymin sağlığa inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-10-07 03:22:00 -
Ruşeym nedir? Ruşeymin şaşırtan faydaları

Halk arasında pek bilinmeyen ruşeym, insan sağlığına inanılmaz faydalar sağlıyor. Buğday tanesinin içinde bulunan ruşeym, E ve B vitamini bakımından oldukça zengin olmasıyla birlikte birçok hastalığa şifa oluyor. Aynı zamanda protein ve magnezyum deposu olan bu inanılmaz besin, duyurucu etkisi ile birlikte kilo vermeye de yardımcı oluyor. Uzmanlar, ruşeymin sindirim sistemine faydalı olduğunu, doymamış yağ asitleri içerdiğini, kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıklarını engellediğini söylüyor. Peki ruşeym nelere iyi geliyor? Sizler için araştırdık.

İşte ruşeymin şaşırtan faydaları...

- Hücrelerin mutasyona uğramasını ve tümör oluşumunu engeller.

- Kolesterol oranını düşürür, kalp ve damar hastalıklarını önler.

- Kilo vermeye yardımcıdır.

- Sindirim sistemine birebirdir.

- İçerdiği zengin mineraller ile birlikte saç dökülmesinin önüne geçer. Ayrıca tırnakları da güçlendirir.

- Kan şekeri ve kan basıncını dengeler.

- Güçlü bir karbonhidrat kaynağıdır. Vücudun enerji oranını yükseltir. Özellikle spor öncesi tüketilmesi tavsiye edilir.

- E ve B vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ruşeym, cilt sağlığına da inanılmaz faydalar sağlar. Hücrelerin hızla yenilenmesini destekler, yaşlanmayı geciktirir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ve Paşinyan nakavt!
Dünya

Ve Paşinyan nakavt!

Ermenistan'ın çatışmalarıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında büyük kayba uğrayan ve başta Rusya olmak üzere uluslararası kamuo..
Telsiz kayıtları ortaya çıktı!
Dünya

Telsiz kayıtları ortaya çıktı!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları için paralı askerler ile Irak ve Suriye'den terörist getirdiği, telsiz konuşmalarında ortaya ..
Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti
Dünya

Esed’in hadsizliğine Rusya’dan cevap! ‘Baş kişi Erdoğan’dır’ demişti

Katil Esed’in Türkiye Dağlık Karabağ'da Suriye'den teröristleri kullanıyor' açıklaması sonrası Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan açıklama g..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay