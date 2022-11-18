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Gündem Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' iddiası: Davete icabet edecekler
Gündem

Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' iddiası: Davete icabet edecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İYİ Parti'nin 6'lı masadaki pozisyonuyla ilgili açıklamaları sonrası Ruşen Çakır'dan ilginç bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 02:33:00 -
Ruşen Çakır'dan 'İYİ Parti' iddiası: Davete icabet edecekler

Muhalefete yakınlığı ile bilinen gazeteci Ruşen Çakır bugün yaptığı yayında, İYİ Parti'den bazı milletvekilleri ile teşkilat yöneticilerinin partisinden bağımsız olarak bireysel olarak bu çağrıya uyabileceklerini kaydetti.

Ruşen Çakır, "İYİ Parti'nin içerisinden bazı kişiler, bazı teşkilat yöneticileri ve bazı milletvekilleri bunu yapabilirler, bireysel olarak yapabilirler. İYİ Parti'den bu davete icabet edecekler çıkabilir. İYİ Parti'nin dışında da bu olabilir" çıkışında bulundu.

"İP'in bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü"

Başkan Erdoğan bugün şu ifadeleri kullanmıştı:

"Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."

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