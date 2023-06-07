Rus yetkiliden Türkiye'deki otellerle ilgili zam çıkışı: Bu tamamen yalan

Rus resmi haber ajansı RIA Novosti’ye konuşan ATOR Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, Türkiye’deki otellerde Rus turistler için fiyatlara zam yapıldığı, ancak Avrupalı tatilciler için fiyatların aynı seviyede kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Türk otellerinin fiyatları Avrupalı turistler için de arttı

Muradyan, “Türk otelleri Rusya pazarı için herhangi bir fiyat ayrımcılığı yapmamıştır. Bu tür iddialar anlamsızdır. Satıştan anlayan bir uzman, öncelikle fiyatların sürekli değiştiğini bilir. Bu fiyatlar mayıs tatillerinde Rusya pazarı için, Avrupa’daki Noel tatillerinde ise Almanya ve İngiltere için daha yüksektir” dedi.

Türk otellerindeki keskin fiyat artışının temel nedenlerinin ülkedeki aşırı yüksek enflasyon ve oteller için tüm temel ürün ve hizmetlerin maliyetindeki keskin artış olduğunun altını çizen ATOR Başkan Yardımcısı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Fiyatlardaki artış, yalnızca Rus turistlere özel bir durum değil. Avrupalı turist için de arttı. İkinci olarak, her şey söz konusu otelin doluluk oranına ve pazarlama politikasına bağlı. Oteller öncelikli pazarları için belirli bir süre indirim yapabiliyor. Üçüncü olarak, bu yıl pratikte Ruslara karşı fiyat ayrımcılığı gibi bir olgu görmüyoruz. Bu zaten imkansız, çünkü Rus turistler için kota satın alan büyük tur operatörleri, karlı olmayan sözleşmeler imzalayarak fiyatları kendileri için şişiremezler.”

Muradyan, kanıt olarak 6 Haziran tarihinde Alman tur operatörleri ve Rus tur operatörlerinin internet sitelerindeki verilerin incelendiğini vurgularken, Türkiye’deki beş popüler otelde konaklama fiyatlarının analiz edildiğinde Rus turistler için Türkiye’deki otel fiyatlarının Almanya’ya kıyasla yüzde 2 ila 9 arasında daha düşük olduğunu bulduklarını, hatta bazı durumlarda Ruslar için fiyat avantajının yüzde 19’lara ulaştığının ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

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Daha önce Rusya Seyahat Acenteleri Birliği (ATA) Başkan Yardımcısı Aleksandr Mkrtchyan, Türk otellerinde Avrupa ülkeleri vatandaşları için oda fiyatlarını değiştirmediğini, ancak Ruslar için ise bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında artırdığını iddia etmişti.

Turizm Ajansı