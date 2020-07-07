Rus yetkiliden "Rusya'da ekonomik krizin en zorlu dönemi yeni başlıyor" uyarısı

MOSKOVA (AA) – Rus devletine bağlı Skolkovo Vakfı Başkanı Arkadiy Dvorkoviç, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden hemen gelemeyeceğini belirterek, “Rusya’nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor.” dedi.

Rusya’da bir dönem başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Dvorkoviç, INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı tarafından video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazı “iyimser” ekonomistlerin, krizde dip noktasına ulaşıldığını ve Avrupa’nın toparlanmaya başladığını savunduğunu anlatan Dvorkoviç, “Bana kalırsa dip noktasına henüz ulaşmadık. Özellikle de Rusya’nın krizde en zorlu dönemi henüz yeni başlıyor.” diye konuştu.

Krizin özellikle küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) etkileyeceğini belirten Dvorkoviç, “KOBİ’lerin sorunları hala devam ediyor. Özellikle yaz sonuna, güz dönemine ve belki de yıl sonuna kadar sürecek.” dedi.

KOBİ’lerin üç aydır beklemeye geçerek, “en iyisini umduklarını” söyleyen Dvorkoviç, “Şimdi bu şirketler kapanmaya başlayacaklar ve ilintili sorunlar kademeli bir şekilde artacak. Büyük şirketler ise yaz sonuna doğru üretimlerini kademeli bir şekilde artırmaya başlayacaklar. Fakat yine de kriz öncesi seviyelerden çok uzak olacaklar.” ifadelerini kullandı.

Dvorkoviç, büyük şirketlerin üretimleri artırmasının, sorunların azaldığı anlamına gelmediğine işaret ederek, “Sorunlar sadece şimdilik daha az fark edilir olacak. Fakat büyük sorunlar birikecek ve kriz de bu nedeniyle kaybolmayacak. Maalesef, birçok sektörde büyük oyuncular pazarı terk edecekler. En başarılı şirketler ise hayatta kalacaklar. Hükümet, iş dünyasını desteklemek için elinden geleni yapıyor ancak günün sonunda bazı öncelikleri olmak zorunda.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Rus federal bütçesindeki gelir kaybının 1 trilyon rubleyi geçtiğini bildirmişti.

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ila 6 arasında küçülmesini öngörüyor.



