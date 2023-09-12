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Ekonomi Rus yetkiliden heyecanlandıran Türkiye duyurusu: Geçen yılı geçer
Ekonomi

Rus yetkiliden heyecanlandıran Türkiye duyurusu: Geçen yılı geçer

Yeniakit Publisher
2023-09-12 08:19:00 - 2023-09-12 08:22:40
Rus yetkiliden heyecanlandıran Türkiye duyurusu: Geçen yılı geçer

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısında artış olacağını kaydetti.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yıl sonuna kadar Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının sonbaharda hız kazanacağı, geçen yılki ziyaretçi sayısının ise geçileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, “Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Ağustos ayında da iyi rakamlar gördük ve eylül-ekim ayları için geleneksel olarak yüksek talep oluyor. Mayıs ve yaz aylarındaki kayıpların kısmen telafi edilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tatil sezonunun son yıllarda uzadığına işaret eden Gorin, "Gelecek ayların Türkiye’ye Rus turist akışı konusunda iyi istatistikler göstermesini bekliyoruz. Sonuçlara göre muhtemelen geçen yılın rakamlarına ulaşacağız ve hatta üzerine çıkacağız”

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