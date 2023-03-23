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Ekonomi Rus yetkili bu yaz Türkiye'nin tek rakibini duyurdu! Bu işe onlar bile şaştı
Ekonomi

Rus yetkili bu yaz Türkiye'nin tek rakibini duyurdu! Bu işe onlar bile şaştı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:24:00 -
Rus yetkili bu yaz Türkiye'nin tek rakibini duyurdu! Bu işe onlar bile şaştı

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’nin bu yaz turizm konusunda tek rakibini açıkladı.

ATOR Başkanı Maya Lomidze dünyanın en büyük ve en önemli turizm etkinliklerinden biri olan Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nda (MITT 2023) yaz rezervasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lomidze, Türkiye’nin bu yaz sezonunda tek rakibinin Rusya olacağını söylerken, yurtiçi destinasyonlarının Türk tatil beldelerini geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Rusya ve Türkiye tur satışlarında eşitlik var

Şu anda erken rezervasyon kampanyasının ön sonuçlarına göre yaz sezonu için en çok satılan paket turlarda Rusya ve Türkiye’nin neredeyse ‘omuz omuza’ mücadele verdiğinin altını çizen Lomidze, “Birçok tur operatörünün satışlarında Rusya ve Türkiye turlarında yüzde 50’ye yüzde 50 eşitlik var. Rusya’daki talep yüzde 30 artarken, Türkiye talepleri ise şu anda yüzde 10 ila 25 oranlarında düştü” dedi.

ATOR Başkanı, aynı zamanda yaz tatillerinde Abhazya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da liderler arasında yer aldığını belirtirken, yurt içinde ise en büyük taleplerin Soçi, Anapa ve Gelencik olduğunu, ilk 3’ü Mineralnye Vody, Kuzey Kafkasya ve Kaliningrad’ın izlediğini aktardı.

Mayıs'ta en popüler destinasyon BAE!

Mayıs tatili için tur satışlarından da bahseden Lomidze, genel olarak aynı tarihler için rezervasyon hacminin geçen yılın biraz gerisinde kaldığına değinirken, “Mayıs tatili için yer sıkıntısı yok, fiyatlara zam yapılmadı. En popüler destinasyonlar ise sırasıyla BAE, Türkiye, Rusya, Mısır ve Tayland olarak gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.
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Turizm Ajansı

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