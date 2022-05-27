'Rus yanlısı' cumhurbaşkanına ev hapsi!

Eski Moldova Cumhurbaşkanı ve ülkede Rusya yanlısı blokun lideri Igor Dodon 30 gün ev hapsine alındı. Dodon hakkında 'vatana ihanet, yolsuzluk, haksız zenginleşme ve yasadışı bir siyasi partiyi finanse etme' suçlarından dolayı soruşturma açıldı.

Moldova Cumhurbaşkanı olarak 2016-2020 tarihlerinde görev yapan Dodon, salı günü başkent Kişinev'deki evinin aranmasının ardından gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkarılan eski cumhurbaşkanı mahkemede hakkındaki suçlamaların 'siyasi amaçlı ve yabancı güçlerin emrine bağlı' olduğunu belirtti.

Dodon bir Moldova televizyonunda yayınlanan videoda, "Bu muhalefeti etkisiz hale getirmeyi amaçlayan siyasi bir dava" diye konuştu. Dodon devlet kurumlarının Rumen, Amerikalı, Alman ve diğer yabancı danışmanlarla doldurulduğunu ve bu kişilerin bütün enstitüleri kontrol ettiğini ileri sürdü. Kendisini vatana ihanetle suçlamak için bu kişileri devlet kurumlarına yerleştirenleri de 'ahlaksızlıkla' suçladı.

Dodon hakkındaki suçlamaları reddetti ve sosyal medya hesabından "Ben ilk defa siyasi olarak yönlendirilen adalet sisteminin hedefi olmuyorum" diyerek bütün suçlamalara karşı açıklamaları olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Moldova, Sovyetler Birliği'nden 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. Ukrayna'nın güney komşusu olan Moldova'nın doğusundaki Transdinyster bölgesinde Rusya barış gücü adı altında askeri birlikler bulunduruyor.

Rusya'nın kuzey komşusu Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgalinden bir hafta sonra Moldova Avrupa Birliği üyeliği için Gürcistan'la birlikte resmen başvuru yapmış, AB de gecikmeden süreci başlattıklarını açıklamıştı. Öte yandan Rusya'nın saldırgan tutumundan çekinen Moldova Başbakanı NATO üyeliğini düşünmediklerini belirtmişti.

Kaynak: Euronews