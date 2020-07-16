Rus Wagner grubu Cufra'dan çekilmeye başladı

Libya çatışmalarında darbeci Hafer tarafından aktif olarak faaliyet gösteren Rus Wagner grubu Cufra Hava Üssü’nün bulunduğu Houn kentinin bazı bölgelerinden çekildi. Cufra ve Sirte bölgelerine yönelik taraflarca yapılan hazırlıklar sonrası geri çekilmenin "taktiksel" olduğu yönünde değerlendirmeler mevcut. Wagner unsurları ile birlikte bölgeden Hafter unsurlarının da çekilmeye başladığı yönünde ifadeler mevcut.

Bu kapsamda her geçen gün kaybetmeye bir adım daha yakınlaşan Hafter’e hizmet eden Rus Wagner paralı askerleri geri çekilmeye devam ediyor. Daha öncesinde açık bir şekilde başkent Trablus, Beni Velid, Tarhuna gibi kritik noktalarda görüntü veren paralı askerler bu sefer de Sirte’nin güneyinde yer alan Sawknah kentinde görüntülendi.

PMC Wagner’in Bingazi’de darbeci Hafter’e bağlı güçleri eğittiği belirtilirken yine aynı şekilde Libya’nın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda aktif biçimde yer alırken günümüzde bu durum bir nebze daha daha az gerçekleşiyor.

Wagner, Rusya’nın Akdeniz’deki zengin doğal gaz ve petrolden pay almak istemesiyle Libya’da faaliyet göstermesi aynı amaca hizmet ediyor. Bu nedenle Kremlin Hükümeti tarafından finanse edilen Wagner Group bünyesinde birçok eski Rus tipi araç ve silah sistemi bulunduruyor.

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya’nın meşru hükümeti, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler kritik öneme sahip Sirte kenti çevresine askeri sevkiyatlarını sürdürüyor. UMH cephesinden yapılan açıklamalarda Cufra ve Sirte’nin kırmızı çizgi olduğu ve Hafter ve Wagner unsurlarının çekilmemesi durumunda askeri operasyonun söz konusu olacağı ifade edilmekte.

UMH cephesinden yapılan açıklamalara karşın Hafter cephesinden açıklama yapıldı. Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Mismari tarafından 14 Temmuz 2020’de yapılan açıklamada yakın bir gelecekte büyük bir savaşa tanıklık edileceği ifade edildi. Mismari tarafından yapılan açıklamada öne çıkan ifadeler ise;

Sirte ve Cufra bölgelerinde UMH güçlerini tespit ettik.

Önümüzdeki saatlerde büyük bir savaşa tanık olacağız.

Bir sonraki savaşta sadece Libyalılar olmayacak, bölgesel ve yabancı güçler de olacak.

Rusya Libya ve Sirte’ye Pantsir-S1 hava savunma sistemi sevk etti

12 Temmuz 2020 günü sosyal medyada yayılan görüntülerde Libya’nın Sirte kentine Rus Wagner paralı askerleri tarafından kullanılan Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin sevk edildiği görüldü. Sevk edilen araçlar üzerinde yapılan beyaz boya ile gizleme işlemi araçların Suriye’de kullanılan sistemler olduğunu yönünde yorumlanmakta. Suriye tarafından işletilen Pantsir-S1 hava savunma sistemleri de yakın bir kamuflaj boyamasına sahip.