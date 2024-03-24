  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'de hassas görüntüler! Yemek için köpeği böyle avladılar

Özgür Özel mitingde rezil oldu! İzleyenler gülme krizine girdi

Moskova’yı kana buladılar! Saldırının lideri neden yaptıklarını açıkladı

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

Vatandaşın parası reklama, CHP'li isimlere akıtıldı: İşte İBB'nin ihmalkar zihniyeti! Skandallar silsilesi ortaya çıktı

CHP'li gruptan Ramazan Amca'ya alçak saldırı! Yere yatırıp tekmelediler! AK Parti'den sert tepki

24 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

TİP'in 'Hatay' krizi devam ediyor! Gökhan Zan'dan Erkan Baş'a sert tepki

Ukrayna'dan gece yarısı yoğun füze saldırısı

Guterres zamanı geldi diyerek duyurdu! Siyonistler çılgına döndü
Siyaset Rus vatandaşlardan İstiklal Caddesi'nde anma etkinliği!
Siyaset

Rus vatandaşlardan İstiklal Caddesi'nde anma etkinliği!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 17:43:00 - 2024-03-24 17:45:34

İstanbul’da yaşayan Ruslar, Moskova’da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Moskova’da bir konser salonunda önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Rusya Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek, saldırıda ölenleri andı. Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakarak mum yakan Ruslar, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti.

Rus vatandaşlar, İstiklal Caddesi’nde bulunan Rusya Konsolosluğu önüne çiçek bırakarak, saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23