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Gündem Rus vatandaşından İstanbul'da Türklere skandal sözler! Ukraynalılar araya girdi ama böyle alçaklık görülmedi
Gündem

Rus vatandaşından İstanbul'da Türklere skandal sözler! Ukraynalılar araya girdi ama böyle alçaklık görülmedi

İstanbul'da bir markette çekilen görüntülerde, Rus vatandaşı bir adam Türk insanını kastederek 'eğitimsiz, aptal' anlamına gelen Çurka kelimesini kullandı. Markette bulunan Ukraynalı vatandaşları ise Rus adama tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 09:53:00 -

Sosyal medyada paylaşılan bir tartışma videosu gündem oldu. İddiaya göre, Rus bir kişinin Türklere ‘eğitimsiz, aptal anlamına gelen ‘Çurka’ dediği öne sürüldü.

Tartışma sırasında orada bulunan ve Ukraynalı olduğu öne sürülen bir kadının ise Rus adama 'Onlar Çurka değil, Türk. Siz tüm milletleri aşağılıyorsunuz. Siz bu ülkede yabancısınız ve bu ülkeye saygı duymak zorundasınız' dediği ifade edildi.

‘Çurka' kelimesinin anlamını ise bir Ekşi Sözlük yazarı şu şekilde yorumladı:

“Rusça ’da özellikle Müslümanlar, Türkler ve Kafkaslardan gelenlere yöneltilen hakaret; aptal, eğitimsiz anlamına gelir. Nigger ile eşdeğer diyebiliriz”

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

ODA LAFMI.İÇİMİZDE NE ADAMLAR VAR Kİ,GECE GÜNDÜZ,YILONİKİ AY BU MİLLETE EN ĞIR SÖVGÜ,HAKARET YAĞDIRIRLAR.BU RUS EVLİYA KALIR YANLARINDA.

Antepli

Seni burda tutan mi var defol git geldiğin yere aşağılık mahluk sizin gibi kibir li aptallar insanlığın yüz karası.
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