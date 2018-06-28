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Rus uzmanlardan çarpıcı Erdoğan analizi

Rusya'daki siyasi uzmanlar, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük başarı gösterdiğini söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:08
Rus uzmanlardan çarpıcı Erdoğan analizi

Rus uzmanlar, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı politikalarının yansıması olduğu görüşünde birleşiyor.

Rusya'daki siyasi uzmanlar, 24 Haziran seçim sonuçlarını başkent Moskova'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında değerlendirdi.

"ERDOĞAN KARİZMATİK BİR LİDER"

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi Uzmanı Boris Dolgov, seçim sonuçlarının, toplumun, Erdoğan'ın hem içerde hem de dışarıdaki politikalarına desteğini gösterdiğine işaret etti.

Dolgov, "Erdoğan karizmatik bir lider. Erdoğan'ın dış politikada emin ve kararlı bir lider olduğu ortada. Ne söylüyorsa onu mutlaka yerine getiriyor. Türkiye'nin çıkarlarını koruyor ve Türk seçmenine hitap ediyor" dedi.

Erdoğan'ın Münbiç ve Afrin'de verdiği kararların, ABD ve diğer ülkeler karşısında Türkiye'nin çıkarlarını nasıl koruduğunun ispatı olduğunu vurgulayan Dolgov, Türk seçmeninin bunu takdir ettiğini dile getirdi. Dolgov, "Erdoğan'ın politikası ile Türkiye, yeni çok kutuplu dünya düzeninin güç merkezlerinden birisi haline geldi" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE EGEMEN, BAĞIMSIZ BİR YOL SEÇMİŞTİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Öğretim Üyesi Aslanbek Mozloyev, yapılan seçimlerle bir siyasi sistemden başka bir sisteme nitelikli şekilde geçildiğinin altını çizdi. Mozloyev, "Siyasi sistemin barışçıl, tutarlı bir yolla dönüşümü, Türk sosyal ve politik düşüncesinin olgunluğunu ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

Doğu Çalışmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Direktörü Müdürü Vladimir Avatkov da Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle ülkenin istikrarının yanı sıra iç ve dış politikasının devamını seçtiğini belirtti. Avatkov, "Türkiye, Batı tarafından dayatılan ideolojilerin aksine, muhafazakarlığı, milli değerleri ve çıkarları seçti. Türkiye egemen, bağımsız bir yol seçmiştir." dedi.

"ERDOĞAN RUSYA İLE EŞİT İLİŞKİLER YÜRÜTÜYOR"

Rusya-Türkiye Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, dürüst ve keskin rekabetin görüldüğü seçimler nedeniyle Türk halkını tebrik etmek gerektiğini söyledi. Markov, "Erdoğan ve partisinin seçim zaferinin nedeni ekonomi ve dış politikadaki başarılarıdır. Erdoğan'ın yönetiminde ülkede kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Markov, Türkiye'nin net bir dış politikası olduğuna dikkat çekerek, Erdoğan'ın, ABD ve İsrail ile ilişkilerde ülkesinin çizgisini muhafaza ederken, Rusya ile eşit ilişkiler yürüttüğünü ifade etti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:08
  1. ABD
  2. İsrail
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Rusya
  5. Türkiye

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