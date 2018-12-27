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Rus uzmandan korkutan açıklama: Karşı saldırı olacak

Rusya'da, Moskova Termal Teknolojiler Enstitüsü Baş Tasarımcısı Yuriy Solomonov, ülkesine yönelik olası nükleer saldırının cezasız kalmayacağını belirtti.

27 Aralık 2018 Perşembe 23:28
Rus uzmandan korkutan açıklama: Karşı saldırı olacak

Moskova Termal Teknolojiler Enstitüsü Baş Tasarımcısı Yuriy Solomonov, Rusya’ya yönelik bir nükleer saldırının bugün cezasız kalmayacağının ‘garantilenmiş’ olduğunu belirtti.

Yars, Topol ve Bulava gibi stratejik füzeleri geliştiren enstitünün baş tasarımcısı olan Solomonov, Rus Argumenty Nedeli gazetesine verdiği röportajda Rusya'ya yönelik bir nükleer saldırının cezasız kalmayacağının ‘garantilenmiş' olduğunu söyledi.

"Her hâlükârda karşı saldırı olacak"

Solomonov, "Rusya'da, tarafımıza yapılacak bir nükleer saldırının cezasız kalmayacağını garantileyen ve anlık saldırıda imha olmamalarını sağlayan birçok sistem bulunuyor. Her kimse her ne yaparsa yapsın, her hâlükârda karşı saldırı olacak" diye konuştu.

"Onlar da aynı şeyi yapmış olacak"

Rusya'nın karşı nükleer saldırı silahları geliştirme alanında ABD'nin 10-15 yıl ilerisinde olduğunu da vurgulayan Solomonov, "Gerçekten de Amerikalılardan en az 10-15 yıl ilerideyiz. Bu durum, onların bunu yapamayacakları anlamına gelmez. Eğer uğraşırlarsa, 10-15 yıl sonra onlar da aynı şeyi yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

‘Beklenmedik bir saldırının olabileceği kritik durumlarda önleyici saldırının sert koşullarında muharebe komuta ve iletişim araçlarının korunarak' karşı saldırıda bulunmanın söz konusu olduğuna dikkat çeken Solomonov, "Tüm bunlar bizim üstünlüğümüzü yarattı" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 23:28
  1. ABD
  2. Rusya
  3. S-400 füzeleri

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