Rus uzman: Türkiye, NATO’nun en bağımsız ülkesi

Akit’e konuşan Rus milletvekili, Uluslararası İlişkiler ve Demografi Uzmanı Vladimir Timakov, Türkiye’nin tüm diğer NATO üyesi ülkelerin dışında aldığı tutumun, Türkiye’nin ittifakın içinde bağımsız politika izleyebilen bir ülke olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye’nin 500 yıllık bir İslam medeniyeti liderliğinin mirasçısı olduğunu belirten Timakov, şunları dile getirdi: “Türkiye başka büyük bir uygarlığa aittir. Batı değil, Orta Doğu’ya İslam medeniyetine aittir. Dahası, İstanbul’un fethinden bu yana Türkler bu medeniyetin liderleriydi ve bu liderliği gelecekte geri getirmeyi umuyorlar. Kanaatime göre, büyük bir medeniyetin mirasçısı olan Türkiye için NATO ülkeleri geçici seyahat arkadaşlarıdır, kardeş değil, müttefik değildir. Türkiye, yavaş yavaş yok olan radikal bir Atatürk Batılılaşması dalgasıyla NATO’ya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisinin başarısı, Türkiye’yi Avrupa ekseninden milliyetçi muhafazakar anlayışa doğru götürebilmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle Ankara, Kuzey Atlantik dayanışması ile kendi güç merkezinin kurulması arasında manevra yaparak özel bir tavır almaya devam edecektir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın davranışları, medeniyet ilişkilerinin herhangi bir siyasi bloktan çok daha önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Türkiye, bağımsız bir politika izleyerek, kendi çıkarlarını, farklı bir noktada ifade edebilecek iradeyi gösterebilmiştir.”