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Dünya Rus uçaklarından yılın ilk saatlerinde katliam
Dünya

Rus uçaklarından yılın ilk saatlerinde katliam

2022’nin ilk saatlerinde Suriye’de İdlib’in Cisir Şugur bölgesinde Rus uçaklarının düzenlediği hava saldırısında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:07:00 -
Rus uçaklarından yılın ilk saatlerinde katliam

 YENİ AKİT  ANKARA 

Rus uçakları tarafından 2022’nin ilk saatlerinde İdlib’in Cisir Şugur bölgesine düzenlenen hava saldırısında bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalı, 2021 yılının son gününde de Rus savaş uçaklarının bombardımanlarına sahne oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığı bilgilere göre Suriye’de geçen yıl 383 çocuk ve 193 kadının bulunduğu bin 558 sivil yaşamını kaybetti. 2021’deki ölü sayısı 3 bin 882 oldu. Bu savaşın başlamasından bu yana en az ölümün kaydedildiği yıl olarak kayıtlara geçti.

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Yorumlar

Ahmet Uzun

Merhume Ayşe GÖNEN Hanımefendi’nin yazdığı aşağıdaki hikâye ÇINAR dergisinde 1998 yılında yayınlanmıştır. Yılbaşını en güzel anlatan ve mutlaka okunması gereken bir hikâye olduğunu düşünüyorum. Not: Bu hikâye yaşanmış gerçek bir hayat hikâyesidir.   
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