Rus uçaklarından yılın ilk saatlerinde katliam

YENİ AKİT ANKARA

Rus uçakları tarafından 2022’nin ilk saatlerinde İdlib’in Cisir Şugur bölgesine düzenlenen hava saldırısında bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalı, 2021 yılının son gününde de Rus savaş uçaklarının bombardımanlarına sahne oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) aktardığı bilgilere göre Suriye’de geçen yıl 383 çocuk ve 193 kadının bulunduğu bin 558 sivil yaşamını kaybetti. 2021’deki ölü sayısı 3 bin 882 oldu. Bu savaşın başlamasından bu yana en az ölümün kaydedildiği yıl olarak kayıtlara geçti.