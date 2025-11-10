  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Rus turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye oldu! Rusların tercihi değişmedi...
Gündem

Rus turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye oldu! Rusların tercihi değişmedi...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rus turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye oldu! Rusların tercihi değişmedi...

Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke Türkiye oldu! Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinde internet erişimine gösterdiği ilgi artıyor.

Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinde internet erişimine gösterdiği ilgi artıyor. OneTwoTrip verilerine göre, turistlerin yarıdan fazlası gittikleri ülkede SIM kart satın alıyor ya da önceden eSIM hizmeti alıyor. eSIM kullanımının en yoğun olduğu ülkeler arasında Türkiye ve Çin ilk sıralarda yer alıyor.

Verilere göre Rus turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye oldu! Rusya merkezli seyahat planlama servisi OneTwoTrip, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, neredeyse tüm yolcuların, yani yüzde 93’ünün, varır varmaz internete bağlanmak istediğini belirtti. Şirket, bu oran içinde yüzde 54’lük kesimin ya ziyaret ettiği ülkede SIM kart satın aldığını ya da seyahat öncesi eSIM edindiğini bildirdi.

Geriye kalan yüzde 46’lık kesim ise yerel Wi-Fi ağlarını kullanıyor veya uluslararası dolaşım hizmetlerinden yararlanıyor.

OneTwoTrip’in verilerine göre, eSIM satın alınan ülkeler arasında ilk beş sırada Türkiye (yüzde 16,3), Çin (yüzde 13,2), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 11,6), Tayland (yüzde 6,5) ve Japonya (yüzde 6,3) bulunuyor.

Şirket, kullanıcıların çoğunlukla 1 gigabayt internet paketi (yaklaşık yüzde 25), sınırsız tarifeler (yüzde 15,4) veya 2 gigabaytlık paketleri (yüzde 15,3) tercih ettiğini açıkladı. Öte yandan Rus turistler en çok Türkiye'yi ziyaret ediyor. Rusların ziyareti geçen yıla göre %1 artış gösterdi ve Türkiye'yi açık ara farkla Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke konumuna getirdi.  Kasım tatil döneminde yurt dışı turlara olan talep yıllık bazda ortalama yüzde 45 artarken, iç turizm satışları yüzde 3 ila 5 oranında azaldı.

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var
Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Ekonomi

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması
Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Dünya

Rusya'dan 'nükleer' açıklaması

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!
Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Gündem

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!
Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Gündem

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var
Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

Ekonomi

Rusya duyurdu: BAE ve Mısır Türkiye'yi geçti! Ama bir sebebi var

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor
İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Dünya

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

{relation id:1963676 slug:'avrupa-rusyaya-karsi-savas-konumuna-gecti-almanya-natonun-masasi-olacak'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Gündem

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu
Ekonomi

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Gram altında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 senaryosunu açıkladı.Gram altın 5 haneye sıçrayacak, Türkiye'de bir ilk yaşana..
Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"
Gündem

Türkiye ile Eurofighter Anlaşması Avrupa'da Sevinç Yarattı: "20 Uçakla Başlıyoruz, Sayı Artabilir"

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için imzaladığı satın alma anlaşması, Avrupa’da yüzleri güldürdü. Eurofighter CEO’su Jorge Ta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23