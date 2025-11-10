Rus turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye oldu! Rusların tercihi değişmedi...

Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerinde internet erişimine gösterdiği ilgi artıyor. OneTwoTrip verilerine göre, turistlerin yarıdan fazlası gittikleri ülkede SIM kart satın alıyor ya da önceden eSIM hizmeti alıyor. eSIM kullanımının en yoğun olduğu ülkeler arasında Türkiye ve Çin ilk sıralarda yer alıyor.

Verilere göre Rus turistlerin en çok tercih ettiği Türkiye oldu! Rusya merkezli seyahat planlama servisi OneTwoTrip, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, neredeyse tüm yolcuların, yani yüzde 93’ünün, varır varmaz internete bağlanmak istediğini belirtti. Şirket, bu oran içinde yüzde 54’lük kesimin ya ziyaret ettiği ülkede SIM kart satın aldığını ya da seyahat öncesi eSIM edindiğini bildirdi.

Geriye kalan yüzde 46’lık kesim ise yerel Wi-Fi ağlarını kullanıyor veya uluslararası dolaşım hizmetlerinden yararlanıyor.

OneTwoTrip’in verilerine göre, eSIM satın alınan ülkeler arasında ilk beş sırada Türkiye (yüzde 16,3), Çin (yüzde 13,2), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 11,6), Tayland (yüzde 6,5) ve Japonya (yüzde 6,3) bulunuyor.

Şirket, kullanıcıların çoğunlukla 1 gigabayt internet paketi (yaklaşık yüzde 25), sınırsız tarifeler (yüzde 15,4) veya 2 gigabaytlık paketleri (yüzde 15,3) tercih ettiğini açıkladı. Öte yandan Rus turistler en çok Türkiye'yi ziyaret ediyor. Rusların ziyareti geçen yıla göre %1 artış gösterdi ve Türkiye'yi açık ara farkla Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke konumuna getirdi. Kasım tatil döneminde yurt dışı turlara olan talep yıllık bazda ortalama yüzde 45 artarken, iç turizm satışları yüzde 3 ila 5 oranında azaldı.

