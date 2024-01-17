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Gündem Rus turistleri Türkiye'nin elinden almak için her yolu deniyorlardı! Mısır'a çok büyük darbe, kara haberi aldılar
Gündem

Rus turistleri Türkiye'nin elinden almak için her yolu deniyorlardı! Mısır'a çok büyük darbe, kara haberi aldılar

Yeniakit Publisher
2024-01-17 16:33:00 -
Rus turistleri Türkiye'nin elinden almak için her yolu deniyorlardı! Mısır'a çok büyük darbe, kara haberi aldılar

Yaz aylarında Türkiye'ye gelen Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla fiyat politikasında indirim üstüne indirime giden Mısır, Moskova'dan gelen uyarıyla tam anlamıyla sarsıldı.

Rusya'nın havacılık endüstrisi düzenleyicisi Rosaviatsia, Mısır havalimanlarında el konulması tehdidi olduğu için bu havayolu şirketlerine kayıtlı 27 adet yolcu uçağının bu ülkeye uçuşlarını durdurmasını istedi.

Özellikle Aeroflot'un Mısır'a uçuşlarda on adet Airbus A320, dört adet A321, bir adet A350 ve dokuz adet Boeing 777-300ER uçağı kullanması tavsiye edilmiyor.

Rossiya havayolu şirketinden bu ülkeye uçuşlarda üç Boeing 737-800 uçağını kullanmaktan kaçınması istendi.

Bu uyarı, Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’nın Mısırlı gizli kaynaklardan elde ettiği, bu uçakların ‘Mısır’a uçması halinde el konulacağı’ bilgisinin ardından geldi.

Bu iddialara henüz Mısır devletinden resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat bu durumun Mısır turizmini büyük anlamda sarsması bekleniyor.
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Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren çatışmaların ardından Batılı devletlerin uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus şirketlerine ait çok sayıda yolcu uçağına yabancı havalimanlarında el konulmaya başlanmıştı.

Bu uçakların Rusya Devlet Taşımacılık Kiralama Şirketine (GTLK) ait olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana İrlanda Yüksek Mahkemesi, Devlet Taşımacılık Kiralama Şirketine ait 37 uçağa el konulmasına yönelik bir davayı yürütüyor. Söz konusu 27 uçağa ek olarak 10 uçak daha S7, Aurora ve Yamal gibi ancak Mısır'a uçmayan havayolları tarafından işletiliyor. Rusya ile Batılı sigorta şirketleri arasında süren davayı Rusya’ya baskı uygulamak için Batılı devletler üçüncü ülkelere bir baskı aracı olarak kullanıyor.

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