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Gündem Rus turistler Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın
Gündem

Rus turistler Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın

Rusya'da bir turizm acentesi Rus turistleri, İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gitti.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 07:40:00 -
Rus turistler Madrid yerine Mardin'e götürdüler! Fıkra gibi olay, herkes şaşkın

Rusya'da bir turizm acentesi İstanbul aktarmalı İspanya'nın başkenti Madrid'e göndereceği müşterilerini yanlışlıkla Mardin'e yolladı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre müşteriler Madrid yerine Mardin'e geldiklerini havalimanına gelince fark etti.

Turizmci Bekir Falay yaşanan karışıklığı şöyle anlattı: "Rusya'dan bir talep geliyor Madrid'e gitmek üzere. Oradaki acente Madrid yerine İstanbul aktarmalı Mardin biletini kesiyor. Müşteriler Mardin'e geldiklerinde beklemedikleri bir sürprizle karşılaşıyorlar ve hayret içinde kalıyorlar. Biz turistleri bu karışıklığa rağmen çok iyi ağırladık. Çok güzel bir gün geçirdiler."

Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Aslan Paşaoğlu da turistlerin bu yanlışlığa şaşırmalarına karşın Mardin'i çok beğendiklerini söyledi.

Turistlerin ertesi gün kentten ayrıldıkları ve İstanbul aktarmalı Madrid uçağına bindikleri belirtildi.

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