Rus tankları Ukrayna sınırında çamura saplandı!
Kazakistanlı gazeteci Nazgul Kenzhetay, Ukrayna sınırındaki Rostov'da çamura saplanan Rus tanklarının görüntülerini paylaştı.
Tamgatürk'te yer alan habere göre, Kazakistanlı gazeteci Nazgul Kenzhetay, Ukrayna sınırında bulunan Rostov'da çamura saplanan Rus tanklarının görüntülerini Twitter hesabından aktardı.
Görüntülerde çamura saplanmış vaziyetteki Rus tankları görülüyor. Tankları kayda alan şahıs önce bir tankın çamura battığını, sonra ise yardıma gelen tankların aynı duruma düştüğünü söylüyor. Bir süre sonra ise tankları çamurdan kurtarmak için gelen iş makinesi göze çarpıyor.