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Rus ‘Su-57 uçağı’na ilk tepki ABD’den değil CHP’den geldi

Başkan Erdoğan’ın F-35’lere alternatif olarak düşünülen Rus yapımı Su-57 savaş uçaklarını incelemesi CHP’yi rahatsız etti. ABD ağzıyla konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin NATO ülkesi olduğunu ifade ederek, “Bu silah tercihlerinin ciddi ve olumsuz yansımaları olacağından endişe ediyoruz” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
Rus ‘Su-57 uçağı’na ilk tepki ABD’den değil CHP’den geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye’nin Rusya’dan Su-57 model savaş uçağı alımı yapacağı haberlerine ilişkin, “Türkiye’nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. Eğer Türkiye NATO yükümlüleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse, bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımalarının olacağından endişe duyuyoruz” dedi.

Bütün dertleri Erdoğan düşmanlığı

Erdoğan’ın Putin ile görüşmesini çekemeyen CHP’li Çeviköz, Moskova’da yapılan basın toplantısından, “Rusya’nın Türkiye ile ikili ilişkilerin gidişatından büyük memnuniyet duyduğu”nun görüldüğünü belirterek, Rusya’nın bir yandan Akkuyu Nükleer Santrali, bir yandan Türk Akım Boru Hattı Projesiyle Türkiye üzerinden enerji ağını genişlettiğini, Havacılık ve Uzay Fuarı’na bir NATO ülkesini en üst düzeyde getirerek tüm dünyaya mesaj verdiğini ileri sürdü.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:06
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
  2. Su-57 model savaş uçağı
  3. NATO
  4. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesi
  5. CHP’li Çeviköz
  6. Akkuyu Nükleer Santrali
  7. Türk Akım Boru Hattı Projesi
  8. Havacılık ve Uzay Fuarı

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