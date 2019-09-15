Rus SU-35'leri İstanbul semalarında!
Teknofest kapsamında Türkiye’ye gelen ve Türkiye'nin F-35'e alternatif olarak düşündüğü Rus üretimi SU-35 savaş uçağı, İstanbul’da antrenman uçuşu gerçekleştirdi.15 Eylül 2019 Pazar 14:22
Teknofest kapsamında Türkiye’ye gelen Rus yapımı SU-35 savaş uçağı, İstanbul’da antrenman uçuşu gerçekleştirdi.
Yaklaşık 15 dakika süren gösteride SU-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.
Saat 12.00’de başlayan SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki gösterisinde uçağın havada yapabildiği tüm hareketler sergilendi.
Gösteride, savaş uçağının havada dik durumda sabit kaldığı hareket ise en dikkat çeken an oldu.
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